聽新聞
0:00 / 0:00

機器人產業炙手可熱 華為、比亞迪跨界布局

經濟日報／ 記者陳湘瑾／專題報導
隨著機器人產業變得炙手可熱，華為、比亞迪、小鵬汽車和寧德時代，這些在新能源車產業、科技產業和電池產業耳熟能詳的名字，如今也開始爭相布局機器人領域。路透
隨著機器人產業變得炙手可熱，華為、比亞迪、小鵬汽車和寧德時代，這些在新能源車產業、科技產業和電池產業耳熟能詳的名字，如今也開始爭相布局機器人領域。路透

隨著機器人產業變得炙手可熱，華為、比亞迪、小鵬汽車和寧德時代，這些在新能源車產業、科技產業和電池產業耳熟能詳的名字，如今也開始爭相布局機器人領域。

對於上述企業來說，跨足機器人領域的優勢在於部分技術和零組件和原本的產品具有相通性，像是動力電池、電機和傳感器等，若能實現將技術和產品從原本的產品端轉向機器人產業的延伸，也有望推動機器人產業化和規模化大幅降低成本。

小鵬汽車董事長何小鵬日前接受訪問時便直言「汽車產業正在和機器人開始進行融合」，如同自動駕駛分為五個級別，何小鵬表示，公司過去已累積五年造機器人的經驗，基於小鵬在L3級別自動駕駛和世界模型的基礎上，期待在2026年能夠量產面向工業的L3級別人形機器人

比亞迪的具身智能團隊在2022年成立，已陸續開發完成工藝機器人、智慧協作機器人、類人形機器人等產品，將展開各類機器人本體及系統的開發，不斷增強機器人感知與決策能力。比亞迪還將自家打造的類人形機器人投入汽車工廠，用於裝配與搬運，且投入數量逐步增加。

華為甫於去年底成立華為（深圳）全球具身智能產業創新中心，目標是瞄準國際前沿技術，進行技術攻關和聯合創新。

寧德時代結合電池技術與機器人運動控制演算法，開發高能效機器人動力系統‌，曾和上海交通大學合作研發機器人，主要用於投入工廠生產，去年開始又增加對機器人領域的投入，在上海成立數十人的團隊自研機器人本體，控制和人機交互算法，計劃製造機械臂、AGV等工業機器人整機。

人形機器人 團隊 寧德時代

延伸閱讀

陸企研發規模創高 比亞迪居冠

BYD比亞迪計畫大力進軍歐洲市場！PHEV車型將成為主力銷售

中石油拿下A股獲利王 比亞迪、寧德時代擠進十大

全球最大汽車運輸船 深圳號啟航

相關新聞

陸CPI連三負 通縮壓力加劇 PPI跌幅2.7%近六月最大

大陸國家統計局昨（10）日公布最新數據顯示，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續三個月呈現負值；生產者物價指數...

陸機器人產業走創新路 多元競爭格局 與美分庭抗禮

儘管面對美國圍堵，大陸機器人產業伴隨當局政策支持疊加核心技術突破，成為最熱關鍵詞。專家分析，過去外界認為大陸在機器人領域...

機器人核心零組件 陸企國產化關鍵

人形機器人今年在中國大陸爆紅，也帶動相關的機器人概念產業投資熱潮，包括軸承、機電、傳動、減速設備等領域成為關鍵，大陸機器...

陸出口非美市場 4月強勁

美國總統川普政府宣布大幅調高關稅後，四月中國對美出口大減，但對東南亞、拉丁美洲、歐洲與非洲的出口則全面增加。

陸工業領域三強 工業機器人實力各懷絕技

工業機器人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」。來自瑞士的ABB、德國的庫卡以及日本的發那科和安川電機，一直以來被稱為工業機器...

陸人形機器人產品爆紅 優必選、宇樹科技等點燃商機

2025年是大陸人形機器人量產元年，在政府以及企業資金全方位加持下，產業進入快速發展期，2026年將迎來商業化爆發，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。