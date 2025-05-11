機器人核心零組件 陸企國產化關鍵

經濟日報／ 記者陳湘瑾林宸誼／專題報導

人形機器人今年在中國大陸爆紅，也帶動相關的機器人概念產業投資熱潮，包括軸承、機電、傳動、減速設備等領域成為關鍵，大陸機器人產業鏈幾乎100%自主可控，專注減速器的綠的諧波、機器人熱管理系統研發的三花智控，以及軸承大廠鴻元軸承，是備受關注的核心零部件與技術創新企業代表。

一台精密運作的機器人，需由多個零部件組合而成，像是傳遞動力並精確控制運動的減速器、負責動力輸出和控制的伺服系統，還有用於支撐運動部件、減少摩擦的軸承等。零部件除影響機器人的效能、穩定性和整體成本，更直接影響大陸機器人產業在全球供應鏈中的競爭地位。

相較優必選和宇樹科技等機器人公司，大陸核心零部件公司的知名度雖然不高，卻是攸關大陸機器人能否實現本土化生產的關鍵。

大摩近期發布報告指出，大陸人形機器人產業正加速發展，除了晶片仍依賴國外高端AI晶片，目前幾乎所有人形機器人的身體部件都可以在大陸國內生產，且已被大陸人形機器人公司廣泛使用，甚至有部分企業正積極尋求進入特斯拉等國際巨頭的供應鏈。

人形機器人 供應鏈 運動

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