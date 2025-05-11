陸工業領域三強 工業機器人實力各懷絕技

工業機器人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」。來自瑞士的ABB、德國的庫卡以及日本的發那科和安川電機，一直以來被稱為工業機器人的「四大家族」。然而大陸本土工業機器人實力也不容小覷，包括埃斯頓、匯川技術、新松機器人，這三家龍頭企業各懷絕技，正展開一場技術與市場的較量。

如今，大陸工業機器人品牌在技術上已經取得顯著進步，無論是在精度、穩定性還是智慧化水準上，不少產品已經具備與國際品牌競爭的實力，紛紛出海搶奪海外市場，出口額從2017年的人民幣19.8億元增至2024年的人民幣80.6億元，首次超越德國成為全球第二大出口國，在歐美市場接受度顯著提升‌。

成立於1993年的埃斯頓，總部位於江蘇南京，剛開始從事機床數控系統的銷售，在2010年開始布局工業機器人，核心產品包括多關節、協作型工業機器人，廣泛應用於汽車製造、3C電子等領域‌。

埃斯頓2015年在深交所上市，並連續七年穩居大陸工業機器人國產品牌出貨量第一，2024年出貨量突破3萬台，形成「全明星陣容」。2022年獲大陸國家級專精特新「小巨人」稱號，關鍵‌核心部件自研‌，像是開發出聚焦焊裝線國產替代，精度達0.05毫米，應用於特斯拉、比亞迪等龍頭企業‌。

成立於2003年的匯川技術，專注於工業自動化領域，是廣東機器人「七劍客」之一。董事長朱興明，曾加入華為。匯川技術先從向量變頻器開始著手，用於電機進行速度調節的設備，在工業領域有著廣泛應用，應用場景之一就是電梯，之後切入自動控制系統等工業機器人產品的研發，提供工業機器人控制器、電機及驅動執行器模組等核心部件，推動製造業智慧化升級‌，在伺服系統領域打破國外壟斷，成本僅為進口產品的30%‌。

新松機器人是中國科學院孵化的機器人企業，成立於2000年，產品覆蓋汽車、半導體等行業，是大陸規模最大的機器人產業化基地，專注於工業機器人、物流與倉儲自動化設備的研發和生產。