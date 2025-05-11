陸人形機器人產品爆紅 優必選、宇樹科技等點燃商機

2025年是大陸人形機器人量產元年，在政府以及企業資金全方位加持下，產業進入快速發展期，2026年將迎來商業化爆發，其中，包括優必選、宇樹科技、樂聚、眾擎在人形機器人領域領跑，成為市場關注焦點。

據2024年首屆中國人形機器人產業大會發布的《人形機器人產業研究報告》以及大陸工信部旗下賽迪研究院預測，2024年‌大陸人型機器人市場規模約人民幣27.6億元，2026年產業規模將突破人民幣200億元，主要受益於政府引導和投資驅動‌，2030年‌預計成長為人民幣千億元級市場，2035年有望達到人民幣3,000億元（約台幣1.3兆元）規模。

圖／經濟日報提供

來自杭州的宇樹科技一夜爆火，因在央視春晚上展示會跳秧歌的人形機器人。宇樹科技H1和G1人形機器人隨後在大陸進行網路開售，引發市場關注。

宇樹科技以「低成本高性能」為核心競爭力，其H1機器人的售價高達人民幣65萬元，但G1機器人售價只有人民幣9.9萬元，相較美國特斯拉人形機器人Optimus更具價格優勢。特斯拉CEO馬斯克去年推出Optimus時透露，這款美國人形機器人的售價將在2萬到3萬美元之間。產業專家指出，「中國人形機器人的定價策略可能會加速中國各行業對人形機器人的採用」。

優必選也是大陸人型機器人領導廠商之一，產品涵蓋教育、娛樂、商用等領域，2024年推出家庭陪伴機器人。

值得注意的是，今年初優必選工業人形機器人Walker S1在比亞迪汽車工廠的第一階段實訓工作已取得初步成效，效率提升了一倍，穩定性提升30%。優必選人形機器人已收到車廠超過500台的意向訂單，處於產業化落地關鍵期。

人形機器人Walker S1今年初也在富士康位於深圳龍華的工廠展開為期兩個月的「工作」，不僅驗證人形機器人在物流場景中的應用可行性，在接下來的第二階段，優必選的人形機器人將進入富士康河南鄭州車廠「工作」。

總部位於蘇州的樂聚，目前擁有江蘇省首條人形機器人產線。樂聚於今年1月將第100台全尺寸人形機器人交付北汽越野車。

來自深圳的眾擎科技，也是資深機器人玩家，在深圳街頭，眾擎機器人PM01穿著警服，陪同員警巡邏的視頻走紅網路，成為了新晉頂流。今年2月，眾擎機器人的另一款人形機器人產品SE01，宣布完成全球首例人形機器人前空翻特技，成為「機器人馬戲天團」又一巨星。