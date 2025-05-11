陸機器人產業走創新路 多元競爭格局 與美分庭抗禮

儘管面對美國圍堵，大陸機器人產業伴隨當局政策支持疊加核心技術突破，成為最熱關鍵詞。專家分析，過去外界認為大陸在機器人領域幾乎是模仿歐、美、日等地，然而，在DeepSeek出現及多個人形機器人問世後，儘管「殺手級應用」尚未出現，但顯示大陸已走上創新路，逐漸成為可和美國分庭抗禮的力量。

大陸近年對機器人產業的支持十分明確。大陸國務院總理李強今年全國兩會政府工作報告提出若干新名詞，特別指要發展「具身智能」、「智能機器人」等未來產業。其中具身智能（Embodied Intelligence）是AI與機器人融合的前沿領域，典型應用包括人形機器人、智慧製造（工業機器人）與自動駕駛等。

圖／經濟日報提供

目前，大陸機器人企業已形成多元競爭格局，機器人產業正處技術突破、規模擴張和國際化加速的關鍵階段。

分類型看，人形機器人由優必選、宇樹科技領跑；工業機器人則有埃斯頓、匯川技術主導市場；關鍵零部件部分，綠的諧波、三花智控等企業逐步突破；華為、比亞迪等跨界巨頭則相繼入局機器人賽道，要透過技術融合加速產業變革。‌

一位不願具名的半導體學者表示，大陸擁有很大應用場域且在電池上極具優勢，最重要的是先天具龐大市場優勢，「只要市場夠大，自然可以開發智慧元件、零組件等的技術」。但他認為，機器人市場在終極性上，應用端目前還未出現「殺手級應用」，大陸或美國在這塊皆尚未成熟。

他續稱，過去外界都認為大陸是靠模仿美、日、歐等地，然而，從今年DeepSeek大模型問世及多個人形機器人出現後，「顯示大陸開始創新」，雖具體的市場還未成形，但大陸敢把資金投入，「大家必須要承認一個事實，除了美國目前在機器人產業獨大外，基本上大陸已逐漸走上創新道路，與美國分庭抗禮是正在進行式，同時慢慢取代歐洲、日本等地在產業中角色。」

摩根士丹利今（2025）年3月發布的研報《人形機器人100：繪製人形機器人價值鏈圖譜》，在全球人形機器人產業鏈上的100家核心上市公司中，美國和中國大陸已在數量上旗鼓相當，共占總數的七成左右。從細分領域看，歐美主導機器人的「大腦」，中國主攻機器人的「身體」。

上述半導體學者說，大陸在機器人產業的強項是能做出極低成本的硬體。機器人實際為「載具」（如汽車一般），大陸已可造出很多便宜載具，這能使其造出更多機器人，不斷迭代進化。正因如此，後續或影響許多人轉而直接向大陸廠商購買，進而使中國大陸在全球競合的狀態下有機會壟斷整個產業，「成本將成為輸贏關鍵」。

半導體研究機構SemiAnalysis日前刊文亦指，在機器人領域，製造主導地位至關重要，要打造完整且功能齊全的機器人，就需無數次進行重複試製，直到形成穩固、可擴展且具成本效益的產品。這種對擁有價格低廉製造能力的國家來說是優勢，而對缺乏此條件的國家則是劣勢。

上述學者稱，人類開發機器人主要是要取代重複性和節省人力的項目，鑑於此，未來大陸機器人發展，還是會著重在重複性較高或危險度高的領域，像測試手機的耐摔度或汽車的防撞度，又或核電廠、化工廠、警察攻堅等。另在太空領域，人在太空成本本就較機器人高，若將人換成機器人，成本自然會降低。

SemiAnalysis在3月發布一篇報告，對美國機器人技術提出非常嚴重的警示，直言中國主導機器人行業，優勢極大。SemiAnalysis指出，全球正處工業社會非線性轉型的早期階段，當前自動化與機器人技術正經歷一場革命，但唯一有能力掌握這場自動化革命的國家「目前是中國」。若中國率先實現此一目標，而美國與其他西方國家未能跟進，他們將在所有領域遭遇競爭性淘汰甚至面臨生存威脅。