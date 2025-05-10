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小米SU7重大車禍逾月 雷軍：創辦小米以來最艱難的一段時間

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
自小米SU7在三月底發生重大人身事故後，小米創辦人雷軍減少在社群發聲。（圖／取自雷軍微博）
自小米SU7在三月底發生重大人身事故後，小米創辦人雷軍減少在社群發聲。（圖／取自雷軍微博）

自小米SU7在三月底發生重大人身事故後，小米創辦人雷軍減少在社群發聲，小米幾款產品也推遲發布。雷軍10日在微博上發文表示，過去一個多月是創辦小米以來最艱難的一段時間，不過大家的關心和支持讓他逐漸找回前行的勇氣和信心，狀態開始逐步恢復。

小米SU7標準版在3月29日晚間發生重大車禍，造成車內三人死亡，為小米SU7首次發生多人遇難事故。事故發生後，雷軍更新微博的頻率相比以往明顯有所放緩，原本新車小米YU7和新手機小米15S Pro這兩大新品的發布計劃也紛紛推遲。

雷軍表示，過去一個多月情緒比較低落，取消了一些會議安排和出差計劃，也暫停了一段在社交媒體上的互動。過去這幾年一直很忙，這段時間反而可以靜下心來，仔細思考，確實有一些收穫。

他也表示，最近看了很多朋友的留言，特別感動。大家的關心和支持給了他莫大的信心，「讓我也逐漸找回前行的勇氣和信心，狀態開始逐步恢復。」

新品發布預計也開始恢復，小米9日發布新品「小米盒子5系列」，開售時間是5月15日晚20:00，剛好是週四的晚上，與小米慣用的發布會時間吻合。

快科技預估，小米很可能會在5月15日19:00召開新品發布會，12日上午開始進入密集的預熱期，這也符合小米手機產品的宣傳邏輯，只是不確定是否YU7會同台亮相。

SU7 朋友

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