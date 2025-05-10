魯拉今起訪陸 陸解除巴西五大豆出口商禁令、擬協建鐵路連結錢凱港

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）對大陸進行國事訪問之際，巴西官方證實，大陸已解除五家巴西大豆出口商實施的禁令，同時大陸擬協助巴西建設一條連接秘魯錢凱港至巴西境內的鐵路。

大陸外交部10日消息，大陸外交部發言人宣布，應大陸國家主席習近平邀請，魯拉將於5月10日至14日對大陸進行國事訪問。

大陸曾在今年1月暫停了巴西五家公司的大豆進口，原因是在貨物中檢測到農藥和害蟲。巴西農業部8日在一份聲明中表示，解除禁令的決定是在巴西和大陸衛生部門達成技術諒解後所做出，消息人士指，恢復供應的時間是4月25日。

另據觀察者網報導，巴西計劃與預算部長特貝特（SimoneTebet）當地時間9日透露，巴西正與中國大陸就建設一條連接秘魯錢凱港至巴西境內的鐵路進行磋商，其團隊約一個月前與大陸國有鐵路公司代表會面，討論連接錢凱港與巴西的潛在路線，

特貝特表示，中方最初考慮通過亞馬遜地區的路線，但巴西政府因該地區存在熱帶雨林和原住民問題提出了不同意見。目前的想法是規劃一條南部路線，將經過阿克里州和托坎廷斯州，最終到達巴伊亞州，與此前由大陸中鐵承建的東西一體化鐵路（FIOL）相連。

該鐵路預計2027年開始經營。特貝特提到，該項目或需要五至八年才能完成，儘管項目需要較長時間逐步實現，但這將對巴西內陸欠發達地區的經濟發展產生變革性影響。

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里處，由大陸國有航運巨頭中遠海運斥資13億美元建造，並持有港口60%的股權和獨家經營權。據廣州海關4月29日消息，廣州開通首條直航錢凱港航線，該航線的開通進一步拓寬粵港澳大灣區企業往來南美地區的貿易通道。