陸4月PPI年減2.7% 降幅6個月來以來最大

大陸國家統計局10日公布最新數據，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續三個月呈現負值，生產者物價指數（PPI）年減2.7%，且降幅為6個月來以來最大，已連續30個月負增長趨勢‌。大陸官方解讀，下降主因為國際輸入性因素影響國內相關行業價格下跌，以及大陸部分能源價格季節性下降。

數據顯示，2025年4月份，全國工業生產者出廠價格按年下降2.7%，按月下降0.4%；工業生產者購進價格按年下降2.7%，按月下降0.6%。1到4月平均，工業生產者出廠價格和購進價格比上年同期均下降2.4%。

路透指出，4月大陸PPI按年減少2.7%，比起3月年減2.5%還多，但低於經濟學家預測的減少2.8%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，因國際貿易環境變化，部分國際大宗商品價格迅速下行，影響大陸相關行業價格下降。國際原油價格下行影響國內石油相關行業價格按月下降，石油和天然氣開採業、精煉石油產品製造、化學原料和化學製品製造等價格均下跌；部分出口行業價格也按月下降，包括汽車製造業、計算機通信、其他電子設備製造業、傢具製造業和金屬製品業等。

董莉娟強調，大陸促消費等宏觀政策加大力度，高技術產業加快成長，部分行業需求增加，一些領域價格呈現積極變化。部分行業供需關係有所改善，價格降幅收窄。各地基建施工穩步推進、水泥企業錯峰生產執行良好，部分消費品和裝備製造產品需求釋放，帶動相關行業價格回升。

此外，高技術產業發展帶動相關行業價格上漲，智慧製造、高端裝備製造等產業發展帶動相關行業價格上漲。可穿戴智慧設備、飛機和微特電機及組件等價格上漲，加上大陸持續推進貿易多元化，市場擴大帶動部分出口行業價格按年上漲或降幅收窄，像是積體電路封裝測試系列價格上漲2.7%，半導體器件專用設備製造價格上漲1.0%。