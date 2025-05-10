快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

陸4月PPI年減2.7% 降幅6個月來以來最大

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家統計局10日公布最新數據，4月生產者物價指數（PPI）年減2.7%，降幅為6個月來以來最大。（中新社）
大陸國家統計局10日公布最新數據，4月生產者物價指數（PPI）年減2.7%，降幅為6個月來以來最大。（中新社）

大陸國家統計局10日公布最新數據，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續三個月呈現負值，生產者物價指數（PPI）年減2.7%，且降幅為6個月來以來最大，已連續30個月負增長趨勢‌。大陸官方解讀，下降主因為國際輸入性因素影響國內相關行業價格下跌，以及大陸部分能源價格季節性下降。

數據顯示，2025年4月份，全國工業生產者出廠價格按年下降2.7%，按月下降0.4%；工業生產者購進價格按年下降2.7%，按月下降0.6%。1到4月平均，工業生產者出廠價格和購進價格比上年同期均下降2.4%。

路透指出，4月大陸PPI按年減少2.7%，比起3月年減2.5%還多，但低於經濟學家預測的減少2.8%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，因國際貿易環境變化，部分國際大宗商品價格迅速下行，影響大陸相關行業價格下降。國際原油價格下行影響國內石油相關行業價格按月下降，石油和天然氣開採業、精煉石油產品製造、化學原料和化學製品製造等價格均下跌；部分出口行業價格也按月下降，包括汽車製造業、計算機通信、其他電子設備製造業、傢具製造業和金屬製品業等。

董莉娟強調，大陸促消費等宏觀政策加大力度，高技術產業加快成長，部分行業需求增加，一些領域價格呈現積極變化。部分行業供需關係有所改善，價格降幅收窄。各地基建施工穩步推進、水泥企業錯峰生產執行良好，部分消費品和裝備製造產品需求釋放，帶動相關行業價格回升。

此外，高技術產業發展帶動相關行業價格上漲，智慧製造、高端裝備製造等產業發展帶動相關行業價格上漲。可穿戴智慧設備、飛機和微特電機及組件等價格上漲，加上大陸持續推進貿易多元化，市場擴大帶動部分出口行業價格按年上漲或降幅收窄，像是積體電路封裝測試系列價格上漲2.7%，半導體器件專用設備製造價格上漲1.0%。

半導體 指數

延伸閱讀

陸企加速海外布局 一季度直接投資資產增28%

大陸4月進出口優於預期 拓展東協、印度市場帶動表現

正面迎戰川普！外媒分析習近平「決心已定」 北京優勢曝光

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

相關新聞

中俄就美關稅交流 王文濤：與美會談中維護自身利益決心不會改變

據大陸商務部網站，5月8日，大陸商務部部長王文濤在莫斯科會見俄羅斯經濟發展部部長列舍特尼科夫，圍繞落實中俄升級版投保協定...

陸4月PPI年減2.7% 降幅6個月來以來最大

大陸國家統計局10日公布最新數據，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續三個月呈現負值，生產者物價指數（PPI）...

陸兩岸關係研討會520前登場 仇開明：有能力挫敗台獨分裂

賴總統520就職周年前夕，由大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦的「兩岸關係研討會」10日在上海登場，國台辦副...

陸企加速海外布局 一季度直接投資資產增28%

在中美貿易戰的壓力下，大陸企業正加速在海外擴張布局，最新數據顯示，大陸第一季度新增海外資產大增28%。

大陸4月進出口優於預期 拓展東協、印度市場帶動表現

大陸海關總署昨（9）日公布4月進出口數據，以美元計，出口3,156億美元，年增8.1%，進口2,195億美元，年減0.2...

上海房市報喜 量價回升

上海樓市4月表現亮麗，4月上海新房市場成交量在高端改善項目帶動下呈現「開低走高」格局，成交規模與去年同期持平，至於4月二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。