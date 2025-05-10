陸兩岸關係研討會520前登場 仇開明：有能力挫敗台獨分裂

賴總統520就職周年前夕，由大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」舉辦的「兩岸關係研討會」10日在上海登場，國台辦副主任仇開明在開幕式上表示，我們有能力挫敗台獨分裂圖謀；也提到今年是台灣光復八十周年，不容許任何外部勢力干擾遲滯中華民族偉大復興的進程。他並稱，中國式現代化為兩岸同胞提供更廣闊的發展機遇，喊話台胞積極參與兩岸交流合作。

今年兩岸關係研討會主題為「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，並將討論「擴大交流合作與守護共同家園」、「台灣未來與兩岸願景」兩大議題。包含大陸官員、兩岸學者約150多人與會。

這場大陸年度大型對台學術會議過往多在8月舉行，今年提前至賴總統520就職一周年前夕召開，在賴總統定調大陸為「境外敵對勢力」、中美戰略競爭加劇的背景下，會議相關涉台表述或將透露未來對台政策方向。

仇開明在開幕式致詞首先提及近期中美關稅戰，強調大陸有勇氣應對各種挑戰。他指出，最近美國貿然對全世界發起關稅戰，對此大陸堅決對等反制，取得良好效果。只要我們以中國式現代化建設的確定性，應對外部環境變化的不確定性，大陸經濟基礎穩、韌性強、潛力大，和長期向好的基本趨勢就不會因為一時的複雜而改變。

仇開明並表示，大陸有條件保障同胞福祉，「兩岸同胞是家人，不是外人，更不是敵人，應該彼此相親，相互扶持」。當前中國式現代化為兩岸同胞提供更廣闊的發展機遇，「我們將繼續完善促進兩岸經濟文化交流工作的制度和政策」，為台胞提供更多保障。他並喊話台胞「把握機遇，突破障礙」，積極參與兩岸交流合作。

針對兩岸關係，仇開明強調，大陸有能力挫敗台獨分裂圖謀。他稱，兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，「容不得半點含糊」。他並批評「民進黨當局」堅持台獨分裂立場，對內製造對立、打壓異己，阻撓限制兩岸交流，對外卑躬屈膝，妄圖「以外謀獨」，言行破壞台海和平。

他說，希望大家與我們一道，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定守護台海和平穩定，共同維護「和平統一」的光明前景。