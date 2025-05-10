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陸企加速海外布局 一季度直接投資資產增28%
在中美貿易戰的壓力下，大陸企業正加速在海外擴張布局，最新數據顯示，大陸第一季度新增海外資產大增28%。
大陸國家外匯管理局9日公布2025年一季度國際收支平衡表初步數據顯示，大陸第一季度直接投資資產約483億美元，增長28%；第一季度直接投資負債為147億美元，較去年同期增長超過32%。
彭博分析，這份數據反映出在美國關稅戰初顯壓力、大陸國內競爭加劇以及貿易封鎖風險不斷上升的背景下，大陸企業正加快海外擴張步伐，試圖通過在海外創造就業和經濟增長點，緩解外部緊張局勢。
與此同時，美國總統川普正嘗試借助貿易談判，施壓東南亞、歐洲等國限制與大陸的商業往來。這可能包括對大陸投資的限制及其它措施，目的是防止大陸將過剩的工業產能轉移至海外。
其他數據顯示，2025年一季度，大陸經常帳戶順差1,656億美元。其中，貨物貿易順差2,376億美元，服務貿易逆差593億美元，初次收入逆差154億美元，二次收入順差27億美元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差1,656億美元。
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