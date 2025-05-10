中俄就美關稅交流 王文濤：與美會談中維護自身利益決心不會改變

據大陸商務部網站，5月8日，大陸商務部部長王文濤在莫斯科會見俄羅斯經濟發展部部長列舍特尼科夫，圍繞落實中俄升級版投保協定、加強經貿投資合作、應對美加徵所謂「對等關稅」等議題進行深入交流。王文濤強調，中方堅決反對美方濫施所謂「對等關稅」。中方近期決定同意與美方舉行經貿高層會談。但中國的立場一以貫之，中方維護自身發展利益的決心不會改變。

列舍特尼科夫表示，中俄互利合作不針對第三人且符合兩國根本利益。近年來雙方貿易維持堅韌，各領域合作項目順利進行。未來雙方應抓住合作機遇，進一步深化產業合作，擴大雙向投資，培育新的成長點。

王文濤表示，在兩國領導人的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續深化，經貿合作維持良好發展動能。雙方應充分發揮升級版《中俄促進與相互保護投資協定》作用，為兩國企業提供更透明、公正的投資營商環境，持續推動中俄經貿合作​​高品質發展。

王文濤強調，中方堅決反對美方濫施所謂「對等關稅」，已採取堅決反制措施。經過充分全面評估，近期中方決定同意與美方舉行經貿高層會談。中國的立場一以貫之，中方維護自身發展利益的決心不會改變，捍衛國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。