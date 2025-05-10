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人行貨幣政策 轉向寬鬆

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國人民銀行。（中新社）
中國人民銀行。（中新社）

中國人民銀行昨（9）日發布《2025年第1季度中國貨幣政策執行報告》指出，下階段工作，要實施好適度寬鬆的貨幣政策；根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配；把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。

中國人民銀行指出，今年以來，各項宏觀政策協同發力，經濟呈現向好態勢。中國人民銀行實施適度寬鬆的貨幣政策，強化逆周期調節，為經濟持續回升向好創造適宜貨幣金融環境，帶來的效果包括保持貨幣信貸合理增長、推動社會綜合融資成本下降、引導信貸結構調整優化、保持匯率基本穩定及加強風險防範化解。

報告指出，當前外部衝擊影響加大，世界經濟增長動能不足，貿易保護主義抬頭，地緣衝突持續存在，大陸經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固。但大陸有超大規模市場、完備產業體系、豐富人才資源等諸多優勢條件，經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，要堅定發展信心，以高質量發展的確定性應對外部環境變化的不確定性。

人行強調，要暢通貨幣政策傳導機制，進一步完善利率調控框架，持續強化利率政策的執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。

中國人民銀行 貨幣

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