中芯看美關稅 影響非常小

中芯國際聯席CEO趙海軍昨（9）日在業績說明會上表示，美國關稅對工業界尤其是半導體代工行業的直接影響非常小，不足1個百分點。目前中美雙方仍處於談判階段，大家對此抱有美好期望，他認為情況會比現在進一步好轉。

趙海軍指出，從工廠和採購層面來看，半導體代工行業完全能夠消化關稅影響。一方面透過談判，許多關稅部分將達成和解並獲得免除；另一方面，多元化的供應模式也使得美國關稅的直接影響被進一步削弱。

趙海軍認為，隨著境內產業鏈轉換加速，市場釋放出眾多機會，但也面臨同業競爭加劇、產品價格下滑的難題，這些問題同樣是行業共性。因此他強調，「提升應變與抗風險能力，關鍵在於保持戰略定力，深耕主業、穩紮穩打。」

中芯國際發布今年第1季財報，營收22億美元，年增28%；淨利潤1.88億美元（約新台幣56億元），年增161%，主因高附加價值產品占比提高，帶動毛利率從去年第1季的13.7%提高為今年第1季的22.5%；產能利用率上升至89%。