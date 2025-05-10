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大陸4月進出口優於預期 拓展東協、印度市場帶動表現

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸海關總署9日公布4月進出口數據，以美元計，出口3,156億美元，年增8.1%，進口2,195億美元，年減0.2%，雙雙優於外界預期。貨運示意圖。 路透
大陸海關總署9日公布4月進出口數據，以美元計，出口3,156億美元，年增8.1%，進口2,195億美元，年減0.2%，雙雙優於外界預期。貨運示意圖。 路透

大陸海關總署昨（9）日公布4月進出口數據，以美元計，出口3,156億美元，年增8.1%，進口2,195億美元，年減0.2%，雙雙優於外界預期，顯示中美關稅戰帶動陸企「搶轉口」至東協各國，但對美國直接出口呈現大幅衰退。

路透認為，大陸進出口貿易並未如預期出現大幅度放緩情況，官方數據顯示，4月中國大陸對美國的出口年減高達21％，進口也滑落約14％。不過，中國對東協和印度的出口增加超過20％，對歐盟的出口也上揚8％。顯示「搶轉口」的情況相當明顯。

民生證券研究報告分析，「搶轉口」的力量支撐4月出口優於預期，在暫緩90天關稅政策下，美國進口商提前備貨，陸企則是積極拓展美國以外的市場，造就這一波非美貿易夥伴對中國商品的「搶轉口」需求，最明顯的就是對東協出口大幅成長。

另外，美國對大陸有1,000億美元的豁免清單商品（銅、藥品、半導體、木材製品、某些關鍵礦物以及能源和能源產品等）不徵收對等關稅，帶動這些產品加速出口，以半導體為例，大陸4月半導體出口就較3月大幅提高12.3個百分點至20.2%。

在結構上，今年前四個月東協仍為大陸第一大貿易夥伴，貿易總值為人民幣2.38兆元，年增9.2%，占大陸外貿總值16.8%。其中對東協出口人民幣1.48兆元，增長12.6%；自東協進口人民幣8,951.7億元，增長4%。歐盟為大陸第二大貿易夥伴，大陸與歐盟貿易總值為人民幣1.78兆元，增長1.1%，占12.6%。其中對歐盟出口人民幣1.21兆元，增長6.1%；自歐盟進口人民幣5,635.9億元，下降8.1%。

美國為大陸第三大貿易夥伴，今年前四個月，大陸與美國貿易總值為人民幣1.44兆元，年降2.1%，占10.2%。其中，對美國出口人民幣1.07兆元，年降1.5%；自美國進口人民幣3,699.5億元，年降3.7%。

值得注意的是，最新數據反映了關稅戰後大陸與美國貿易量的增長變化。今年前三個月，中美雙邊貿易仍保持增長，進出口規模人民幣1.11兆元，年增4%，而累計前四個月的數據顯示，中美雙邊貿易額已變成下降2.1%。

歐盟的部分增長則有放緩的情況，從前三個月的年增1.4%變成前四個月的年增1.1%；東協增長則更快，從前三個月的年增7.1%變成前四個月的年增9.2%。

人民幣 東協 美國

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