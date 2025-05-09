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應對外部衝擊 陸央行：要平衡好穩增長與防風險

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民銀行9日發布《2025年第1季度中國貨幣政策執行報告》。（中新社）
中國人民銀行9日發布《2025年第1季度中國貨幣政策執行報告》。（中新社）

中國人民銀行9日發布《2025年第1季度中國貨幣政策執行報告》指出，當前外部衝擊影響加大，大陸經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，要平衡好短期與長期、穩增長與防風險，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，增強宏觀政策協調配合，擴大國內需求，穩定預期、激發活力，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。

中國人民銀行指出，今年以來，各項宏觀政策協同發力，經濟呈現向好態勢。中國人民銀行實施適度寬鬆的貨幣政策，強化逆周期調節，為經濟持續回升向好創造適宜貨幣金融環境，帶來的效果包括保持貨幣信貸合理增長、推動社會綜合融資成本下降、引導信貸結構調整優化、保持匯率基本穩定及加強風險防範化解。

報告指出，當前外部衝擊影響加大，世界經濟增長動能不足，貿易保護主義抬頭，地緣衝突持續存在，大陸經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固。但大陸有超大規模市場、完備產業體系、豐富人才資源等諸多優勢條件，經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，要堅定發展信心，以高質量發展的確定性應對外部環境變化的不確定性。

下階段工作，要實施好適度寬鬆的貨幣政策；根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配；把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。

暢通貨幣政策傳導機制，進一步完善利率調控框架，持續強化利率政策的執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降；發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，堅持聚焦重點、合理適度、有進有退，引導金融機構加力支持科技金融、綠色金融、普惠小微、擴大消費、穩定外貿等。

堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定；探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，維護金融市場穩定，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

中國人民銀行 經濟發展 貨幣

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