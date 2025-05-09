《香港01》企業人工智能升級轉型交流日圓滿結束 前瞻人工智能未來發展及應用

《香港01》星期三（5月7日）假香港會議展覽中心舉辦首屆「企業人工智能升級轉型交流日」，舉辦超過20場講座及研討會，逾30間公司及機構參展，錄得8,000人次入場。全日場內所有講座及研討會均全場滿座，同時有眾多人士在外輪侯入場，展覽區人流亦絡繹不絕，反應熱烈，盛況空前。

活動邀得香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授擔任主禮嘉賓，他致辭時表示：「活動能為業界及企業提供寶貴機會進一步了解人工智能的應用，以及如何賦能行業升級轉型，為各方創造更多機遇，加速產業發展。」孫東教授之後亦參觀展覽，並與業界交流。

孫東教授指交流日為各方創造更多機遇。圖／香港01提供

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士於活動開幕禮致辭時表示，現時人工智能應用相當廣泛，徹底改變了企業的日常運作及營運模式，但AI發展迅速，企業應用上會遇到不少問題，所以萌生舉辦交流日的念頭，「希望透過這個平台，讓入場人士可以多角度了解人工智能最新發展，揀選最合適的企業工具，協助業務發展。」她又指，《香港01》已活用AI，提升營運效率 ：「《香港01》作為作為本地最具傳播影響力的互聯網新聞企業，在日常運作中善用AI技術處理比較花時間的工作，例如製作圖片及視頻，縮短製作時間，從而更快捷及精準地推出多元化的新聞及生活資訊。除編採部外，《香港01》其他部門也積極利用AI工具，優化文件同埋數據處理流程。」

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士指希望透過活動協助企業數碼轉型。圖／香港01提供

重磅嘉賓分享AI發展趨勢 場場爆滿座無虛席

多位國際科技巨頭公司代表出席活動，包括 Google 香港銷售及營運總經理余名德先生、百度AI技術生態大灣區總經理曾旭東先生、字節跳動旗下業務單位BytePlus港澳台地區解決方案總監靳若雲女士、思科香港、澳門及華南區總經理封小韵女士、聯想執行總監兼方案與服務業務集團亞太區總經理何一凡女士、IBM香港首席技術總監李永輝先生、香港應用科技研究院人工智能及可信技術首席總監張偉倫博士及香港科技園公司人工智能與數據副總監廖永超先生，以及一眾知名業界代表，主持場內合共超過20場主題演講、研討會及專題講座，多角度探討人工智能最新技術發展及應用趨勢，深入剖析AI技術如何幫助企業創造更多商機，實現業務增長並提升運營效率。

逾30個AI攤位展區 匯聚最新研發技術及產品

同場設人工智能展覽專區，匯聚逾30間參展商的最新人工智能產品及技術方案，多款智能機械人及六足機械狗亦於會場亮相，吸引大批人士入場參觀。現場設有商貿配對區，不少入場企業代表把握機會，向展商了解數碼轉型工具，希望提升營運效率。