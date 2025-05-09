陸委會主委邱垂正：37萬名軍公教2人持大陸身分證、75人持居住證

政府先前對軍公教人員清查持有大陸各類證件情況，陸委會主委邱垂正在媒體訪問中表示，截至4月底，已有37萬1203人完成「具結」，佔99.3%，有2人領取大陸身分證、75人有大陸居住證，會專案協助完成註銷大陸身分。

自由時報「官我什麼事」9日刊出對邱垂正的影音專訪，邱垂正在節目中表示首波「專案清查」針對核心的軍公教人員為主，再逐步向外擴查。

邱垂正指出，首波已於4月底清查完畢，包括總統府、五院等52個重要行政機關，以及209所各級公立學校、國防部所屬等，首波應該「具結」人數共有37萬3,821人，已經「具結」完成有37萬1,203人。

他透露，查處領有陸方身分證的確實有人有領取，有兩位，領取陸方居住證的有75位，「我們都會協助他們，有些需要我們專案來完成他，註銷相關陸方身分的相關的程序，我們都在進行，畢竟我們這個是專案的一個協助」。

依照兩岸條例9-1條，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，但法律並未規定不得領取居住證。