大陸與歐盟代表對話 批美國嚴重衝擊維也納多邊機構

大陸常駐維也納代表團，日前與歐盟舉行了第二次「中歐維也納多邊事務對話」，陸方強調，當前國際形勢變亂交織，美國單邊主義對聯合國體系和維也納多邊機構造成嚴重衝擊，大陸願與歐方加強協調合作，共同堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰。

位於奧地利的維也納，是聯合國駐地城市之一，駐有國際原子能總署（IAEA）、聯合國工業發展組織（UNIDO）、聯合國毒品和犯罪辦公室（UNODC）、全面禁止核試驗條約組織籌備委員會（CTBTO Prep Com）、聯合國外太空事務廳（UNOOSA）、聯合國原子射線影響委員會（UNSCEAR）、聯合國國際貿易法委員會（UNCITRAL）、聯合國郵政管理處（UNPA）等諸多國際多邊機構。

根據大陸常駐維也納代表團微信公眾號，5月8日代表團舉辦第二屆中歐維也納多邊事務對話。歐盟及其成員國常駐代表出席，雙方就維也納多邊機構面臨的挑戰及各機構相關重點議題交換看法。

大陸常駐維也納聯合國和其他國際組織代表李松表示，當前國際形勢變亂交織，美國單邊主義對聯合國體系和維也納多邊機構造成嚴重衝擊。在此背景下，中歐就維也納多邊事務開展機制性對話十分必要，恰逢其時。

他強調大陸願與歐方加強協調合作，共同堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰，共同推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為世界和平、穩定、發展、繁榮作出更大貢獻。

據指出，歐方表示，歐盟及各成員國高度重視、高度評價中大陸在聯合國事務中舉足輕重的建設性作用，維也納多邊機構在維護國際和平與安全、促進全球可持續發展方面肩負重要責任和使命，歐盟願同大陸加強溝通協調，共同維護聯合國體系、多邊主義和國際秩序，促進國際發展合作。

活動期間，李松與歐盟及各成員國代表重點圍繞聯合國維也納辦事處/聯合國毒品與犯罪問題辦公室、國際原子能總署、聯合國工業發展組織、聯合國和平利用外空委員會各項重要議題深入交流。

公開資料顯示，大陸與歐盟首次「維也納多邊事務對話」，於2024年9月27日舉行，當時地點在匈牙利（歐盟輪值主席國）常駐維也納代表團，此次是第二次對話。