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「各行業觸底反彈」 中芯趙海軍：更多晶圓代工需求回流本土

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際聯席CEO趙海軍。（取自全球IC企業家大會）
中芯國際聯席CEO趙海軍。（取自全球IC企業家大會）

中芯國際聯席CEO趙海軍9日在第1季財報電話會議上表示，目前市場雖然出現很多新因素，但基本面與第1季相比沒有太大變化。「我們已經看到各行業，包括工業和汽車領域，觸底反彈的積極信號，產業鏈在地化轉換也繼續走強，更多的晶圓代工需求回流本土。」

趙海軍指出，客戶都在沉著應對，公司產能利用率也繼續保持飽滿狀態。市場也在經歷關稅政策變化等引發的焦慮。接下來，關稅政策變化、市場刺激和急建庫存是否透支未來需求等，都值得密切關注。

趙海軍還提到，先前市場預計智慧手機、電腦都會有很大成長，但今年5月看到，手機的總出貨量預計將得到修正，預計在今年第3季，客戶可能會向下調整備貨目標。

此外PC產品銷售平穩但是並沒有大幅成長，電視、平板電腦相關需求量沒有下降，但供應量在增加。以上因素導致代工行業面臨價格下行壓力。

趙海軍指出，中芯國際將支持客戶直上市場價格競爭，但不會以主動降價爭取更大市占。

中芯國際9日給出的第2季收入預估，與上季相比下降4%到6%，毛利率介於18%到20%。

中芯 海軍

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