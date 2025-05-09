華為鴻蒙電腦亮相 港媒：將成中國政府企業採購對象

中國科技巨頭華為首款搭載自研操作系統鴻蒙HarmonyOS5的「鴻蒙電腦」昨天亮相，將於19日正式發布。港媒稱，預料鴻蒙系統將成為中國政府、金融行業採購對象。

綜合陸媒中新社、港媒明報的報導，美國微軟Windows操作系統對華為的供貨許可將於本月到期，之後華為PC只能採用全國產化方案。

華為終端BG平板與PC產品線總裁朱懂東昨天在深圳舉辦的鴻蒙電腦技術與生態溝通會上表示，鴻蒙支持華為手機、電腦、平板3設備「鍵鼠共享」（多設備共用鍵盤與滑鼠）。

昨天的溝通會上，不少出席者現場體驗了鴻蒙個人電腦，多名科技自媒體在體驗後都稱流暢、「絲滑」，華為手機、電腦、平板3設備之間達到自然、無縫、無感的跨設備互聯體驗。

報導表示，華為的首款鴻蒙電腦採用極薄設計，重量約一公斤，所搭載的華為自研麒麟X90處理器安全可靠等級獲官方最高級別認證。已支持超1000款外部設備連接，覆蓋鍵盤、滑鼠、顯示器等20多個品類。

此外，鴻蒙電腦應用已覆蓋多個垂直領域，滿足基本辦公及核心場景，其中通用辦公領域已有QQ、WPS、釘釘等應用軟體；影音娛樂領域則有騰訊視頻、QQ音樂、央視頻、酷狗音樂等應用。

報導還說，鴻蒙電腦搭載鴻蒙人工智慧（AI），內置可語音互動的專屬「小藝」助手，該系統接入了華為盤古大模型和DeepSeek大模型，而華為這次與中國大百科全書出版社等權威數據合作，再度進化小藝助手的AI能力，可信度大為提升。鴻蒙AI還支持文件摘要生成、PPT一鍵創作等智慧辦公功能。

報導並分析，全球PC作業系統市場目前仍由微軟Windows主導，鴻蒙PC的出現將填補30多年來主流中國國產電腦操作系統的空白狀態。

報導進一步引述分析人士指出，由於安全性、自主可控等方面的優勢，鴻蒙PC版可望在對數據安全和系統穩定性要求極高的政府、金融、教育等行業獲得廣泛應用，作為Windows生態替代品，成功打開政企市場的大門。