外部風險增⋯上海對企業推行「無事不擾」增發展信心

隨著中美關稅戰爆發，大陸經濟面臨更巨大挑戰。上海市政府近日推出優化營商環境的10大任務，藉此提振發展信心，應對外部環境不確定性。其中措施著重規範涉企行政檢查，推行「無事不擾」，減少過往企業面臨過多監管而影響經營效率的情況，此外，也將發展建設城市「煙火氣」，優化戶外餐飲、夜間經濟等業態的審批流程。

上海市近日印發「關於加力提速推進2025年優化營商環境『十大攻堅突破任務』的通知」，上海市政府新聞辦8日舉行新聞發布會，上海市發改委主任顧軍在會上指出，上海在今年2月連續第8年召開優化營商環境大會，發布包含58項任務的「優化營商環境8.0方案」，在此基礎上再推出「通知」，是為了持續提振發展信心，有力支撐穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以應對外部環境變化的不確定性。

顧軍指出，「十大攻堅突破任務」的主要內容是對標世界銀行營商環境評估體系，進一步完善監管規則、優化公共服務體系，加速塑造營商環境國際競爭優勢，其中涉及行政監管、創新中小企業融資服務、知識產權保護等事項。他表示，將確保這十大任務在今年內取得具體成效。

在行政檢查方面，顧軍指出，將推動各行業建立「無感監管」「無事不擾」雙清單，提升涉企行政檢查的規範性，實現檢查減量提質不擾企，「或起碼少擾企」。上海市市場監管局副局長彭文皓則提到，今年1月以來，市場監管部門全面推廣應用「檢查碼」，實現無碼不檢查、檢查必亮碼、查後可評價，已取得一定的成效。

這十大任務之中也鎖定「街頭」經濟，提出要支持街鎮營商環境建設，透過發展活力街區，對戶外餐飲、夜間經濟等業態，優化審批流程，啟動城市「煙火氣」。近期，上海許多戶外區域都已開設了夜市或市集。

上海市發改委副主任陳彥峰指出，在上海300多萬的經營主體中，近9成是中小微型企業和個體工商戶，「在當前經濟情勢下，讓這些經營主體存活下來、發展起來、壯大開來，對穩住經濟基本盤、保住就業基本面，具有非常重要的作用。」

對於街區的監管，上海市城管執法局局長張永剛表示，接下來將積極推進「輕微免罰」等包容審慎監管工作。他提到，近兩年共辦理「輕微免罰」1.07萬起，對象主要是沿街商戶、施工企業，有效減輕了經營主體的經濟負擔。他並指，將加大特色經營活動支持力度，有效平衡好「煙火氣」和環境秩序之間的關係。

在關稅戰背景下，上海市外商投資協會法務總監王燁君受訪提到，有外資企業反映在供應鏈上感受到壓力，協會方已將相關訊息反饋給政府部門，相信會獲得及時且積極的回應。她並舉例，有些企業反映在貿易合規上有指導需求，政府部門和商協會都會盡力輔導企業。