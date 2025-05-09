華為首款鴻蒙電腦亮相 搭載自研作業系統 告別Windows寫里程碑

華為首款「鴻蒙電腦」昨（8）日在鴻蒙電腦技術與生態溝通會上正式亮相，告別微軟Windows，首度搭載華為自研作業系統HarmonyOS 5，這也是華為「去美國化」領域再邁出關鍵一步。

IT之家報導，華為終端BG平板與PC產品線總裁朱懂東介紹，鴻蒙電腦歷經五年布局，投入超過1萬名研發人員，聯合20多家研究所，目前已經累計超過2,700項核心專利。

從作業系統來看，鴻蒙電腦搭載了HarmonyOS 5，採用鴻蒙內核，依託分散式軟匯流排技術，鴻蒙電腦可以提供自然、無縫、無感的跨設備互聯體驗，支持與華為手機、電腦、平板三設備鍵鼠共享，也就是用電腦鍵盤打的文字可以出現在手機上面，同一個滑鼠也可以跨手機、電腦及平板來操作使用。

陸媒「第一財經」分析，目前Windows在全球PC作業系統市場占主導地位，鴻蒙系統若想突圍，不僅需要突破技術壁壘，更須構建完整的軟體生態以及用戶習慣培養等。

華為表示，目前鴻蒙電腦應用已覆蓋多個垂域，滿足基本辦公及核心場景，通用辦公領域有QQ、WPS、釘釘等；影音娛樂領域有騰訊視頻、QQ音樂、央視頻、酷狗音樂等；遊戲領域有《三國殺》和《蒼翼：混沌效應》等，目前已有300多個應用軟體，年底前將有超過2,000個。

天風證券研究報告指出，憑藉鴻蒙電腦在安全性、自主可控等方面的顯著優勢，其有望在對數據安全和系統穩定性要求極高的政府、金融、教育等行業獲得廣泛應用，成功打開政府及國有企業市場的大門。

目前，鴻蒙作業系統生態設備已經突破10億台，相關註冊開發者達到720萬，代碼超過1.1億行，鴻蒙已經實現從作業系統內核、檔系統到編程語言和大模型等環節的全部自研。

據了解，微軟對華為的 Windows授權在2025年3月已經到期，這意味著以後華為筆電及桌上型電腦再也不能預裝Windows作業系統。