出口車免中轉 南京拚航運物流中心

江蘇南京近年來積極建設「區域性航運物流中心」，近期，一艘貨輪直接從南京港碼頭離開，航往墨西哥，創下南京港對外出口車輛將無需再從其他港口中轉的首次紀錄。

據中新社，大陸籍國際航行滾裝船「安吉24」輪裝載508輛大陸造商品車，7日自南京港江盛汽車碼頭離泊駛往墨西哥。本航次啟動後，南京港對外出口車輛將無需再從其他港口中轉，南京水運國際物流通道得以進一步暢通，標誌著「南京區域性航運物流中心」建設再上新台階。

「安吉24」輪船舶總長169.1公尺，總噸3.5萬噸，此次從南京出口的508輛大陸國產商品車，通過鄭州—南京鐵路運輸的方式直抵龍潭港站台。

據報導，長江是世界上內河運輸最繁忙、運量最大的通航河流，被譽為「黃金水道」。作為「鑽石航區」，長江下游江蘇段年進出港船舶超過300萬艘次，年貨運量占長江全線七成以上。南京是長江12.5公尺深水航道的終點，而南京港是長江沿線最深入內陸腹地的深水海港和國際型江海轉運主樞紐港，也是輻射帶動長江流域和中西部地區發展的重要門戶港。

近年以來，南京不斷發揮通江達海的區位優勢。自2024年起，南京新增對外開放碼頭1座、臨時開放碼頭3座，進出南京港船舶的吃水則是從11.6公尺再提升至11.8公尺。

另據中國水運報，今年2月25日，南京市發布「南京國際性綜合交通樞紐發展專項規劃（2024—2035年）」。根據「規劃」，南京將重點打造區域性航運物流中心，持續提升國際班列運行質效、強化近洋航線始發港地位，拓展南京區域性航運物流中心腹地範圍；適時推動國際班列在龍潭港區始發終至。具體目標為到2035年，港口貨櫃箱輸送量達630萬標箱，其中外貿貨櫃箱輸送量超過300萬標箱；建成長江經濟帶海江河、公鐵水轉運中心，多式聯運換裝不超過1小時。