耶誕用品旺季提前 義烏訂單爆滿

大陸浙江義烏，作為全球最大的耶誕用品集散地，所出口的耶誕用品占全球耶誕用品市場近80%的分額。今年在國際經濟形勢複雜的背景下，耶誕用品訂購旺季提前到達，商戶表示，今年客人下單比往年早，往年大概4月開始出貨，今年2、3月就開始出貨，有工廠的訂單已經排到6月初。

根據央視新聞報導，義烏國際商貿城不少經營戶表示，由於當前國際貿易局勢複雜，他們原本以為今年的訂單會受影響，但就目前來看，訂單量不減反增。不少之前通過外貿公司下單的外商，今年不僅加大了採購量，而且還親自來到義烏挑選產品。

今年的新品已經擺放在店鋪裡，光顧客人大部分都是外商。經營的商戶莊樂平指出，這跟國際行情有關係，今年客人下單比往年早，往年大概4月開始出貨，今年從2、3月就開始出貨，他所在的工廠訂單已經排到6月初。另一間工廠的生產負責人則指出，今年春節後，公司的耶誕用品訂單就逐漸增加，工廠整體提前進入生產旺季。

港媒南華早報也報導，近期加拿大商人正繞過美國中間商，與大陸建立直接聯繫，有加拿大商人到義烏，尋找以前通過美國中間商採購的商品的供應商，原先美國中間商從數以百計的大陸工廠購買商品，重新包裝並提供給加拿大等地的北美零售商。但現在，在貿易緊張加劇、庫存短缺和美國跨境關稅難題的背景下，加拿大商人直接來到了商品源頭，直接進行採購。

據指出，義烏擁有一條完整的耶誕用品生產、銷售、包裝的產業鏈，涵蓋了耶誕玩具、耶誕樹、耶誕服飾、耶誕燈飾等品種，而且新品開發速度快，採購商可以一站式買齊所有產品，商戶也使用AI製作影片推廣產品。而目前，義烏每年向100多個國家和地區出口2萬多種耶誕用品。資料顯示，今年第一季，義烏市耶誕用品出口額達人民幣1.3億元，同比增長109%。