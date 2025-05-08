上海推動商戶「輕微免罰」 讓企業休養生息振經濟

中國經濟承壓之下，上海對經營主體放寬監管，除了支持設攤經營，也積極推進「輕微免罰」，將發布新一版「不予行政處罰清單」和首份「減輕行政處罰清單」，並推動經營者的信用修復制度，「應修盡修」。

上海市政府今天舉行新聞發布會，介紹2025年優化營商環境相關政策執行。

上海市住房城鄉建設管理委副主任、市城管執法局局長張永剛在回應有關發展活力街區議題時說，城管執法會加大對特色經營活動支持力度，並深化「包容審慎監管」。

他表示，目前全上海已設置流動攤位的「特色點、疏導點、管控點」964處，其中，在划定區域內設置的外擺位、夜市等特色點479處，在民生服務暫時供應不足區域設置的疏導點427處，以銷售自產農副產品為主的管控點58處。

已故前中國國務院總理李克強曾倡導「地攤經濟」，隨著COVID-19疫情後經濟復甦不如預期，「保就業」之下地攤經濟再度受到重視，多地政府陸續改變以往以「市容整潔」為理由驅趕攤販的做法，轉而肯定它們代表市井活力的「煙火氣」。

今年4月，上海市商務委員會等部門印發「進一步優化設攤治理 提升城市『煙火氣』工作方案的通知」。張永剛表示，將嚴格落實此方案，遵循因地制宜原則，在劃定區域內增設攤位，有效平衡好煙火氣和環境秩序之間的關係，助力上海經濟社會發展。

他並表示，要積極推進「輕微免罰」等包容審慎監管工作，同時強化被處罰主體信用修復工作，積極維護經營主體權益。

上海在2020年制定了全國城管執法領域首份省級免罰清單，2023年又制定了市容環衛管理方面不予行政處罰清單，清單發布後共辦理「輕微免罰」1.07萬起，對象主要是沿街商戶、施工企業，減輕經營主體的經濟負擔。

他說，接下來，今年上半年將制訂「上海市城管執法不予行政處罰和減輕行政處罰實施規定」，發布新一版「不予行政處罰清單」和首份「減輕行政處罰清單」，惠及更多經營主體。

同時，藉由上海市信用平台展開線上信用修復審核認定，在5個工作日內完成信用修復相關工作，實現「應修盡修、應修必修」，2024年至今共修復完成1020件，有效幫助經營主體解除經營限制、恢復市場信任。