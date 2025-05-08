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華虹半導體首季年減88% 銷售收入年增17%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華虹半導體首季年減88%，銷售收入年增17%。圖為華虹廠房。（華虹半導體官網）
華虹半導體首季年減88%，銷售收入年增17%。圖為華虹廠房。（華虹半導體官網）

華虹半導體 8日公布首季財報，淨利380萬美元，年減88%。受惠於晶圓數量上升，第1季銷售收入5.4億美元，年增17.6%。

此外，毛利為4999.7萬美元，升68.7%，毛利率9.2%，升2.8個百分點，主要得益於產能利用率提升。當中，晶圓銷售收入5.2億美元，升18%。

華虹半導體預估第2季銷售收入約5.5億至5.7億美元，毛利率預計約在7%至9%之間。

公司總裁白鵬表示，整體業績延續去年以來趨勢，華虹製造項目的產能爬坡進度符合預期，對公司接下來的收入增長、產品組合優化及核心競事力的提升都具有積極意義。

白鵬指出，隨著近期國際環境和相關政策的變化，整個半導體行業在客戶需求、採購成本、產業鏈格局等方面都會面臨較大的不確定性。

半導體 客戶 格局

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