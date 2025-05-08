兩岸融合發展示範區會議 宋濤：加強統籌協調、加大支持力度

中共中央台辦、大陸國家發展改革委、福建省等8日在福州召開建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議，大陸國務院台辦主任宋濤表示，要加強統籌協調，勇於開拓創新，加大支持力度，認真做好支持福建建設兩岸融合發展示範區工作。

新華社報導，中共中央台辦、大陸國家發展改革委、福建省會同48個中央和國家機關有關部門，8日在福州召開建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議。會議總結了《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》貫徹落實情況，研究下步重點工作。

宋濤表示，要加強統籌協調，勇於開拓創新，加大支持力度，認真做好支持福建建設兩岸融合發展示範區工作，為全面深化兩岸融合發展做好示範，為推進兩岸關係和平發展作出貢獻，為推進祖國統一大業積累條件。

大陸國家發展改革委副秘書長肖渭明表示，示範區建設起步有力、開局良好，閩台融合政策環境不斷優化，重點區域建設穩步推進，產業融合與社會人文交流持續強化。要進一步落實《意見》各項重點任務，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐。

福建省省長趙龍表示，福建省將履行主體責任，完善工作落實機制，強化各項保障機制，堅定信心決心，勇於先行先試，推進常來常往，不斷擴大社會融合領域，夯實經濟融合基礎，拓展情感融合路徑，提升全域融合成果，推動兩岸融合走深走實。

2023年9月大陸公布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」。今年2月，大陸官方針對「兩岸融合發展示範區」議題披露最新成果，目前已累計訂定兩岸共通標準285項，涵蓋電子資訊技術、農產品、服務業、新能源等兩岸各具優勢領域。