復旦大學設「新文科發展基金」 2名校友捐4.2億元

位於上海的大陸百年名校復旦大學，日前設立「新文科發展基金」，主張支持人文與社會科學創新。校方表示，該基金由1984級新聞系校友曹國偉、王長田聯合捐贈人民幣1億元（約新台幣4.2億元），並將實施開放管理，希望匯聚更多社會資源。

曹國偉目前為新浪董事長兼首席執行官；王長田是日前發行熱門動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）的光線傳媒董事長，他們也曾多次捐贈資金支持學校計畫。

上月，復旦大學材料系高分子專業1985級校友李平、歷史學系1986級校友廖梅夫婦，則是捐贈10億元人民幣支持建設「復旦大學學敏高等研究院」，李平是大陸動力電池龍頭寧德時代副董事長。

據北京日報客戶端，上月，復旦「新工科」六大創新學院（集成電路與微納電子、智能材料與未來能源、計算與智能、未來信息、智能機器人與先進製造、生物醫學工程與技術創新學院）亮相，同時，學校新文科建設也邁出新步伐。

報導指，經過與校方多次深入研討，曹國偉、王長田希望為母校建校120周年送上「有意義的禮物」，期盼設立基金支持新文科發展能恰逢其時。

報導也提到，目前大陸除了國家社科基金外，浙江大學、南京大學、南開大學等高校也設立了文科發展基金。