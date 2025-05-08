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瑞銀呈獻太陽馬戲團《KOOZA》 預計貢獻香港經濟1.2億港元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
（左起）Mast International Entertainment現場娛樂及演出業務總監Jiwon Kwon、太陽馬戲團《KOOZA》巡演總監Gilles Fontaine、瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲及活動主辦單位Great Entertainment Group （GEG） 首席執行官Randy Bloom主持太陽馬戲團《KOOZA》大帳幕升頂儀式。(瑞銀/提供)
（左起）Mast International Entertainment現場娛樂及演出業務總監Jiwon Kwon、太陽馬戲團《KOOZA》巡演總監Gilles Fontaine、瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲及活動主辦單位Great Entertainment Group （GEG） 首席執行官Randy Bloom主持太陽馬戲團《KOOZA》大帳幕升頂儀式。(瑞銀/提供)

瑞銀呈獻太陽馬戲團《KOOZA》於中環海濱活動空間豎立標誌性大帳幕（Big Top）。近八十位來自世界各地的劇團成員，與70位當地舞台工作人員及合作夥伴一起，攜手將這座令人嘆為觀止的建築呈現於眼前。 這一刻標誌著太陽馬戲團《KOOZA》演出團隊正式抵港，緊鑼密鼓地為5月21日的開幕日作準備。

太陽馬戲團巡演部總裁Duncan Fisher表示：「太陽馬戲團早於1996年已首度在香港亮相，有幸於維多利亞公園演出，與香港市民分享當中的歡欣和魔幻魅力。其後我們四度造訪這座充滿魅力的城市，每次演出都能深刻感受香港的活力和獨特能量。香港具備舉辦《KOOZA》此類大型世界級盛事的絕佳條件，我們熱切期待未來能持續為香港觀眾帶來太陽馬戲團的精彩演出」。

太陽馬戲團《KOOZA》的到來預計將為香港帶來約港元1.2億社會經濟價值，涵蓋直接營運支出如器材租賃、住宿、餐飲、場地搭建、當地交通、市場推廣、稅項及許可證等，以及透過與本地供應商合作、創造就業機會所帶來的間接效益。周邊地區因觀光旅遊及遊客消費增加，亦可為餐飲、酒店及交通等行業帶來商機。此外，為搭建這次演出場地，太陽馬戲團預計將投入約400萬港元，並聘請各領域的專業人士提供服務，包括顧問、建築師及工程師等。

為將這場精彩絕倫的演出呈現給觀眾，整個表演場地的搭建需時長達七天。 搭建工程包括豎立標誌性的大帳幕，以及設置特許商品銷售區、藝術帳幕、廚房、辦公室和售票處等相關設施。 大帳幕的建築結構高達19米，直徑達 51米，並由四根長25米的主柱支撐。 為確保整體結構的穩固性，團隊更將550根樁柱打入超過4,505平方米的瀝青地面。 搭建完成後，這個巨型帳幕將可容納高達2,500位觀眾，一同沉浸於《KOOZA》的精彩演出。 此外，太陽馬戲團將動用約100個貨櫃，從西雅圖運送總重達2,000噸的設備，當中包括各式各樣的舞台裝置及生活設備。

太陽馬戲團《KOOZA》自2007年首演以來，不斷推陳出新，並於2022年以嶄新的面貌與觀眾見面，不僅加入新的表演者，更在表演元素上精益求精。 這場約兩個小時的精彩演出巧妙融合令人嘆為觀止的雜技、引人入勝的角色演繹，以及精湛絕倫的技術。截至目前為止，《KOOZA》已在全球 23 個國家、五大洲、超過70個城市演出逾 5,000場次，吸引近800萬名觀眾入場觀賞。 此次《KOOZA》重返香港，不僅是自2018年以來太陽馬戲團再度於香港演出，更是本次多站亞洲巡迴演出的首站，進一步鞏固香港作為國際級娛樂表演樞紐的地位。

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