瑞銀呈獻太陽馬戲團《KOOZA》 預計貢獻香港經濟1.2億港元

瑞銀呈獻太陽馬戲團《KOOZA》於中環海濱活動空間豎立標誌性大帳幕（Big Top）。近八十位來自世界各地的劇團成員，與70位當地舞台工作人員及合作夥伴一起，攜手將這座令人嘆為觀止的建築呈現於眼前。 這一刻標誌著太陽馬戲團《KOOZA》演出團隊正式抵港，緊鑼密鼓地為5月21日的開幕日作準備。

太陽馬戲團巡演部總裁Duncan Fisher表示：「太陽馬戲團早於1996年已首度在香港亮相，有幸於維多利亞公園演出，與香港市民分享當中的歡欣和魔幻魅力。其後我們四度造訪這座充滿魅力的城市，每次演出都能深刻感受香港的活力和獨特能量。香港具備舉辦《KOOZA》此類大型世界級盛事的絕佳條件，我們熱切期待未來能持續為香港觀眾帶來太陽馬戲團的精彩演出」。

太陽馬戲團《KOOZA》的到來預計將為香港帶來約港元1.2億社會經濟價值，涵蓋直接營運支出如器材租賃、住宿、餐飲、場地搭建、當地交通、市場推廣、稅項及許可證等，以及透過與本地供應商合作、創造就業機會所帶來的間接效益。周邊地區因觀光旅遊及遊客消費增加，亦可為餐飲、酒店及交通等行業帶來商機。此外，為搭建這次演出場地，太陽馬戲團預計將投入約400萬港元，並聘請各領域的專業人士提供服務，包括顧問、建築師及工程師等。

為將這場精彩絕倫的演出呈現給觀眾，整個表演場地的搭建需時長達七天。 搭建工程包括豎立標誌性的大帳幕，以及設置特許商品銷售區、藝術帳幕、廚房、辦公室和售票處等相關設施。 大帳幕的建築結構高達19米，直徑達 51米，並由四根長25米的主柱支撐。 為確保整體結構的穩固性，團隊更將550根樁柱打入超過4,505平方米的瀝青地面。 搭建完成後，這個巨型帳幕將可容納高達2,500位觀眾，一同沉浸於《KOOZA》的精彩演出。 此外，太陽馬戲團將動用約100個貨櫃，從西雅圖運送總重達2,000噸的設備，當中包括各式各樣的舞台裝置及生活設備。

太陽馬戲團《KOOZA》自2007年首演以來，不斷推陳出新，並於2022年以嶄新的面貌與觀眾見面，不僅加入新的表演者，更在表演元素上精益求精。 這場約兩個小時的精彩演出巧妙融合令人嘆為觀止的雜技、引人入勝的角色演繹，以及精湛絕倫的技術。截至目前為止，《KOOZA》已在全球 23 個國家、五大洲、超過70個城市演出逾 5,000場次，吸引近800萬名觀眾入場觀賞。 此次《KOOZA》重返香港，不僅是自2018年以來太陽馬戲團再度於香港演出，更是本次多站亞洲巡迴演出的首站，進一步鞏固香港作為國際級娛樂表演樞紐的地位。