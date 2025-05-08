陸「民營經濟促進法」將上路 陸發改委副主任：民營企業的「定心丸」

大陸《民營經濟促進法》20日將正式上路，大陸國家發展改革委副主任鄭備8日表示，該法能進一步穩定預期，是民營企業安心發展的「定心丸」，進一步堅定信心，讓民營企業合法權益受法律保護，以此促進民營經濟健康發展和民營經濟人士健康成長。

大陸司法部副部長王振江和全國人大常委會法工委、國家發展改革委、金融監管總局、全國工商聯負責人8日召開新聞發布會，介紹大陸《民營經濟促進法》有關情況。在被問及該法會對民營經濟帶來哪些作用，鄭備做出上述回應。

鄭備表示，《民營經濟促進法》強調促進民營經濟持續、健康、高質量發展，是國家長期堅持的重大方針政策，該法也強調平等對待、公平競爭、同等保護、共同發展的基本原則，以法治的穩定性增強發展的確定性，是民營企業安心謀發展的「定心丸」。

鄭備指出，該法進一步堅定信心，像是規定國家實行全國統一的市場准入負面清單制度，落實公平競爭審查制度，保障「非禁即入」；規定國家保障民營經濟組織依法平等使用資金、技術、人力資源、數據、土地等要素和公共服務資源；規定民營經濟組織及其經營者的人身權利、財產權利，以及經營自主權等合法權益受法律保護，強調「不得侵犯」。

鄭備強調，《民營經濟促進法》一方面注重鼓勵支持，設置「投資融資促進」、「科技創新」等專章，支持民營企業參與國家重大戰略和重大工程；另一方面引導民營企業完善治理結構和管理制度，守法善經營，加強風險防範，履行社會責任，促進民營經濟健康發展和民營經濟人士健康成長。

由於大陸經濟在疫情後的復甦不如預期，加上官方多年對民企的壓抑，導致民企漸失信心，官方須推新舉措重振民企信心。第14屆全國人大常委會第15次會議在4月30日表決通過《民營經濟促進法》，自5月20日起實施，大陸官媒指出，此法進一步優化民營經濟發展環境，保障民營經濟公平參與市場競爭，為大陸首部專門關於民營經濟發展的基礎性法律。