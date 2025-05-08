鴻海集團（2317）旗下富智康2025年第1季營收及其他經營收入約10.17億美元，年增1.91%，獲利107.2萬美元，與去年同期相比轉虧為盈。主要原因是富智康從生產手機轉向智能製造和車載電子等獲利率更高的領域，預計2025年上半年的財務業績與去年同期相比有所改善。

富智康說明，因公司審慎選擇符合戰略目標的客戶，今年的銷售額可能出現微幅下跌，不過客戶及產品的調整預計可改善毛利率，加上集團不斷提高效率及維持財務彈性，預計2025年上半年財務業績與去年同期相比有所改善。而毛利率從去年同期1.61%改善至本期間3.17%，是因為公司由傳統手機解決方案轉向獲利率更高的行業領域，特別是智能製造和車載電子。

除車載電子業務的銷售額增加，影響財務業績的正面因素還包括生產線設備及機器人業務的銷售額增加，加上進行嚴格控制開支等措施，與去年同期的4,970萬美元相比，本期間運營費用減至3,450萬美元。

不過另一方面，由於美元對幾乎所有貨幣貶值，富智康的外匯收益減少，對比2024年第1季的外匯收益為790萬美元，本期間為290萬美元；加上來自大陸和印度的政府補貼減少400萬美元，以及美國加徵關稅對全球貿易和手機市場造成潛在負面影響，這些都是影響財務業績的負面因素。

富智康近年也積極跨入汽車電子、機器人、人工智慧、智慧健康與新世代通訊技術等新興領域，並在今年1月首度參加美國消費性電子大展CES 2025，展出一系列車用電子解決方案，包括4G、5G車載資通訊控制單元（TCU）、車載信息娛樂系統（IVI）、車用高效能運算平台（HPC）及先進駕駛輔助系統（ADAS）。