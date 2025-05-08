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陸新能源車全球市占67%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸乘聯分會秘書長崔東樹指出，今年前三月全球汽車銷量達2,264萬輛。其中新能源車銷量達446萬輛占19.7%。同期，大陸新能源乘用車市場表現強勁，全球占比67.7%，年增長5.4個百分點，主導全球新能源汽車市場。

崔東樹說，全球主流市場中，自主品牌新能源海外市場整體表現持續走強。2021年大陸自主品牌新能源車在海外市占率僅1.8%；2022年升至4.7%，增2.9個百分點；2023年升至7.9%，增3.2個百分點；2024年自主新能源乘用車海外銷售市場銷售9.5%；2025年3月自主新能源乘用車海外市占率11.7%。歐美新能源表現較差，因此自主新能源乘用車海外銷售上升速度加快。

品牌 市占率

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