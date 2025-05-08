吉利計劃完全併購極氪

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
吉利汽車宣布，計劃收購極氪已發行全部股份。 路透
吉利汽車宣布，計劃收購極氪已發行全部股份。 路透

吉利汽車昨（7）日宣布，計劃收購極氪已發行全部股份。吉利汽車目前持有極氪約65.7%的股份，如交易完成，極氪將與吉利汽車實現完全合併，實現私有化並於紐交所退市。而極氪此次私有化並從美股退市的計畫在中美關稅摩擦背景之下，是這一輪市場熱議中概股回流話題後的「第一股」。

吉利汽車公告，吉利汽車收購所有已發行及發行在外的極氪股份及美國存託股票（本集團實益擁有者除外），建議購買價為每股極氪股份2.57美元或每股美國存託股票25.66美元，該價格較最後交易日美國存託股票於紐交所的收市交易價溢價約13.6%，較截至最後交易日止最後30個交易日期間美國存託股票於紐交所的成交量加權平均價格溢價20%。

公開資料顯示，極氪汽車於2024年5月10日在美國紐交所掛牌上市，當下距離其正式上市時間還不到一年時間。因此吉利汽車的動作外界看來實屬突發。

對於此次極氪突發合併進吉利汽車的事宜，綜合信報、第一財經報導，吉利控股董事長李書福表示，「面對激烈的市場競爭和日益複雜的經濟環境，我們將審時度勢、根據《台州宣言》精神，持續推動汽車業務整合，回歸一個吉利。同時我們仍將保持與美國和國際資本市場的密切溝通與合作。」

李書福在去年9月正式發布《台州宣言》，通過「戰略聚焦、戰略整合、戰略協同、戰略穩健、戰略人才」五大舉措，正式進入戰略轉型新階段。

這次極氪併入吉利汽車後，吉利汽車旗下將擁有極氪、領克、吉利銀河、中國星四大品牌，其中極氪定位為全球豪華科技品牌，領克定位為全球新能源高端品牌，吉利銀河和中國星定位為全球主流品牌。

大陸證監會主席吳清昨天表示，創造條件支持優質中概股企業回歸大陸和香港股市。

品牌 溝通 美國

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