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聯想創新科技大會 秀「超級智能體」

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

聯想集團董事長兼CEO楊元慶昨（7）日在2025聯想創新科技大會（Tech World）上，推出「超級智能體」技術，首次系統闡述其三大核心功能特徵：「感知與交互、認知與決策、自主與演進」。

聯想稱該技術標誌著AI人工智慧從工具型助手向全場景智能夥伴和「人工智慧雙胞胎」的進化。並推出「天禧」個人超級智能體、「樂享」企業超級智能體等。

在AI PC方面，聯想還推出推理加速引擎，為聯想、清華大學和無問芯穹產學研合作的成果。楊元慶說，「很快，在聯想即將發布的下一代AI PC上，大家就會看到，滿足類似強大的本地人工智能推理能力對計算需求的，僅僅只是一台PC。」

楊元慶表示，超級智能體是提高生活質量和生產力水平的下一個引爆點，它已經不再只是一個工具，而是個人和企業的「認知操作系統」。楊元慶稱，「未來12個月，端側AI綜合能力將實現至少三倍的提升。」

聯想正式發布可供用戶訓練與完善的「天禧」個人超級智能體。天禧能調用跨設備數據所整合的個人知識庫，幫客戶做出推理和判斷。例如設計旅行方案時能調用長期記憶中偏好，確定親友關係，推薦交通和食宿。

在企業客戶端，「樂享」企業超級智能體能深度集成全域業務數據與知識資產，具備從供應鏈優化到市場營銷的全鏈條智能，可化身產品經理、明星銷售或資深採購，甚至是服務工程師，樂享不僅是一名員工，而是包羅萬象、無所不能的「員工之集大成者」。

在城市服務方面，聯想提出「1×N城市超級智能體」架構，通過核心中樞負責意圖理解、任務規劃、調度執行，實現城市治理並提供社會服務。

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