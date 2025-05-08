陸蘋果手機將開通AI功能 阿里、百度提供技術支持

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
蘋果AI將在iOS 18.6系統中，首次在大陸啟用部分功能，背後將由阿里巴巴和百度提供技術支持。 路透
蘋果AI將在iOS 18.6系統中，首次在大陸啟用部分功能，背後將由阿里巴巴和百度提供技術支持。 路透

跳票多次的大陸「國行版」蘋果手機AI又傳來新消息。據美國知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果AI將在iOS 18.6系統中，首次在大陸啟用部分功能，背後將由阿里巴巴和百度提供技術支持，百度提供「文心一言」大模型做為蘋果AI的核心雲端智慧引擎；阿里負責提供審查機制。

關於國行版蘋果AI的上線時間，蘋果計畫於本月下旬啟動iOS 18.6的測試（目前最新版本為iOS 18.4.1），該版本預計於今年蘋果全球開發者大會（WWDC）之後推出。

古爾曼指出，預定於6月9日開幕的蘋果WWDC大會將會有三大主題，除了iPhone與iPad作業系統的升級外，便是全新的Apple Intelligence功能。

「國行版」指的是在大陸銷售的特定產品或服務的版本。在大陸，由於法律法規、市場環境、消費者需求等因素的影響，一些國際品牌的產品或服務會推出專門針對大陸市場的版本。

國行版AI對蘋果意義重大，IDC數據顯示，2025年第1季，大陸智慧手機市場AI功能滲透率已達82%，與之相對的是iPhone在大陸出貨量及市占處於下滑態勢，營收連續七個季度衰退。若國行版AI表現不佳，將進一步影響產品銷量。

科創板日報報導，今年2月，阿里巴巴集團董事長蔡崇信，曾確認蘋果和阿里巴巴將合作為大陸iPhone用戶開發AI功能，稍後又傳言蘋果同時與百度共同開發國行版AI技術。

具體而言，百度的「文心一言」大模型將作為國行版蘋果AI的核心雲端智慧引擎；阿里負責提供審查機制，以對AI生成內容進行本地合規審核。

百度一直在開發一種能處理圖片和文本的人工智慧搜索功能，並對中文版Siri語音助手進行升級。這些功能將成為Apple Intelligence功能套件的一部分。

值得一提的是，日前百度發布文心大模型4.5 Turbo和文心大模型X1 Turbo，X1 Turbo是深度推理模型，官方測試結果顯示整體效果領先DeepSeek R1、V3最新版，價格為DeepSeek R1調用價格的25%。

事實上，除了百度和阿里，蘋果曾與騰訊、字節跳動、智譜在內的多家AI大模型廠商溝通。

甚至還與DeepSeek進行過洽談，儘管雙方沒有達成合作，但未來蘋果應會相容更多大陸國產大模型進入到iPhone。

DeepSeek iOS iPhone 文心一言 百度 蘋果

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