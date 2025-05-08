陸降準降息放錢4.2兆元 對房市、中小微企祭穩增長措施
在美中同意進行經貿會談之際，中國人民銀行昨（7）日十箭齊發，宣布降準2碼，釋放人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）資金，政策利率降息0.1個百分點，住房公積金貸款利率調降0.25個百分點等十項政策，幫助受影響企業應對美國加徵關稅衝擊。
人行、金融監管總局、證監會三部委昨天公布「一攬子金融政策」及「降準又降息」，針對房市、中小微企業和資本市場祭出穩增長措施，首先是降低存準率0.5個百分點（2碼），階段性將汽車金融公司、金融租賃公司存準率從5%調降為0%。
下調政策利率0.1個百分點，即公開市場7天期逆回購操作利率從1.5%調降至1.4%，預計帶動大陸貸款市場報價利率（LPR）同步下調約0.1個百分點。
下調結構性貨幣政策工具利率和個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，增加人民幣3,000億元科技創新和技術改造再貸款額度、設人民幣5,000億元「服務消費與養老再貸款」、增加支農支小再貸款額度人民幣3,000億元等。
大陸國家金融監管總局局長李雲澤表示，將推出八項增量政策，涉及房市融資制度、擴大保險資金長期投資試點範圍、調整優化監管規則，和支持小微企業、民營企業融資一攬子政策及護航外貿發展系列政策措施。
至於資本市場，證監會主席吳清說，將支持中央匯金公司發揮好類「平準基金」作用，近期將推出深化科創板、創業板改革政策措施，大力推動中長期資金入市，將盡力幫助受影響企業應對美加徵關稅衝擊。
吳清列舉，對於確實受關稅政策影響比較大的上市公司，在股權質押、再融資、募集資金使用等方面增強監管包容度，幫助紓困解難。
李雲澤也說，將制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施，強化金融紓困、加力穩定出口、助力擴大內銷。
大陸官媒玉淵譚天昨日撰文解讀，將之與中方同意與美方接觸兩件事放在一起看，傳遞的明確訊息就是，大陸「始終在捍衛自身的發展權益，做好自己的事」。
【記者陳湘瑾／綜合報導】中美即將開啟談判，中國人民銀行昨（7）日宣布十項政策措施。分析師指出，此次推出政策組合拳是為了後續談判爭取更多主動權，明確傳遞「以我為主」底線思維。
香港經濟日報報導，中泰國際策略分析師顏招駿表示，自美國總統川普釋放期望談判訊號後，中美博弈出現「局部突破」模式，象徵博弈重心轉至「利益交換」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言