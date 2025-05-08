暗示川普？黃仁勳：陸AI市場有望達500億美元 錯過是巨大損失

即將在下周訪台，並為台北國際電腦展專題演講和固樁供應鏈的輝達執行長黃仁勳六日表示，未來二到三年大陸人工智慧市場規模可能會達到五百億美元，錯過它將是一個「巨大的損失」。因此，美國企業獲得對大陸市場的准入至關重要。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，黃仁勳強調，能夠在大陸銷售產品將帶來收入、稅收，並「在美國創造大量就業機會。」

他指出，「我們必須保持敏捷。無論政府制定什麼政策，只要是符合國家利益的，我們都會支持。」

輝達是圖形處理單元（GPU）的領先供應商，提供人工智慧繁榮發展動力，該公司市值提升至近三兆美元。先前為符合美國出口管制，專門為大陸市場設計出了H20「特供晶片」。

然而上月美國商務部突然宣布，像輝達H20、超微MI308這種專門根據美國政策設計、特供大陸的簡裝版本，也必須拿到新的許可才能出口大陸，且該政策無限期有效。

輝達預計，下個季度會因此認列減損五十五億美元，這是迄今為止最強烈的跡象，代表該公司的歷史性增長可能因中美貿易緊張局勢而放緩。

黃仁勳已不止一次在公開場合稱讚大陸的人工智慧技術。四月他在華盛頓舉行的一次科技會議上表示，大陸在人工智慧方面「並不落後」，華為是世界上最強大的科技公司之一。

黃仁勳還指出，中美在人工智慧發展領域的水準非常接近。他強調大陸是一個意志堅定、能力超群的國家，全球一半的人工智慧領域研究人員都是中國人，而人工智慧領域的競爭是一場「持久戰」，無法速勝。