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陸政策爭談判主導權 傳遞「以我為主」底線思維

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日上午，出席大陸國新辦新聞發布會。記者陳政錄／攝影
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝7日上午，出席大陸國新辦新聞發布會。記者陳政錄／攝影

在中美即將開啟談判之際，中國人民銀行昨天宣布十項一攬子貨幣政策措施。分析師指出，此次推出的政策組合拳是為了後續談判爭取更多主動權，明確傳遞「以我為主」的底線思維。

香港經濟日報報導，中泰國際策略分析師顏招駿表示，自美國總統川普釋放期望談判訊號後，中美博弈出現「局部突破」模式，象徵博弈重心轉至「利益交換」，而昨天大陸央行「三箭齊發」的政策組合拳，明確傳遞「以我為主」底線思維，為談判爭取主動權。

顏招駿指出，大陸央行透過降準降息和科技債券風險分擔等工具，形成「寬貨幣＋定向信用」組合，對沖關稅導致的出口鏈現金流壓力，例如人民幣五千億服務消費再貸款，是用以精準支持受關稅衝擊企業，至於大陸金融監理總局調降保險資金股票風險因子，引入更多增量資金，與匯金平準基金形成共振。

至於大陸證監會強化科創板改革，新增「硬科技」IPO綠色通道、擴大併購重組主管道，引導資金聚集到AI、高端製造等「安全資產」，參考二○一八年經驗，貿易戰緩和期間，科技股反彈彈性較大，若談判取得豁免清單，如消費電子類，科技股或迎明顯修復空間。

中國人民銀行 人民幣

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