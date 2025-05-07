真能扔掉Windows？傳華為鴻蒙PC將亮相 陸媒分析三大優勢

華為傳出將在深圳發表首款鴻蒙PC（筆電），這台PC不僅是一台硬體新產品，更是中國科技「去美化」的關鍵一步，陸媒關注華為真的能夠扔掉Windows作業系統？

據了解，微軟對華為的Windows授權在2025年3月已經到期，這意味著以後華為筆電再也不能預裝Windows系統。被逼到牆角的華為，只能掏出壓箱底的全棧自研大招，研發出鴻蒙 PC，不僅作業系統是從內核重構的純大陸國產，連底層架構、驅動引擎都是 100% 自主可控。這就好比當年手機晶片被卡脖子後，華為轉頭搞出麒麟晶片，現在輪到PC領域，直接從「系統 + 硬體」雙重層面打破壟斷。

可能有人會問，之前不是有Linux版華為筆電嗎？不過，Linux系統雖然開源，但生態割裂嚴重，普通用戶用起來處處碰壁。而鴻蒙PC不一樣，它繼承了手機端鴻蒙「天生為互聯設計」的優勢。從誕生第一天就是為了替代Windows，不是過渡方案。

陸媒雷科技分析，鴻蒙PC的優勢中，第一是全場景互聯，這絕對是鴻蒙PC碾壓Windows的「殺手鐧」。基於鴻蒙的分散式架構，手機、平板、PC 之間不再是獨立個體，而是能「無縫合體」的超級終端。這種體驗，Windows 靠第三方軟體勉強實現，而鴻蒙 PC 是天生自帶 ，華為全部用戶直接原地起飛。

第二是流暢度和智能化碾壓傳統 PC 。用過鴻蒙手機的都知道，同樣配置下，鴻蒙系統比安卓流暢 30% 以上，這套「祖傳優化」搬到 PC 上會更猛。

第三就是 UI 設計，取 Windows 和 macOS 之長，顏值黨這波要狂喜。從開發者官網流出的介面來看，頂部狀態欄：像蘋果macOS 一樣集中顯示 Wi-Fi、電量、時間，一目了然，再也不用去左下角找小圖示；底部 Dock 欄：可以拖放常用軟體，支持檔夾快捷展開，比 Windows 的任務欄更靈活，蘋果用戶無縫切換；交互細節拉滿：三指滑動切換應用、雙指捏合縮放圖片，這些手機上的便捷操作全搬到 PC 上，觸屏用戶爽到飛起，傳統鍵盤滑鼠用戶也不會覺得反直覺。

這套介面論美觀度不輸 macOS，論實用性比 Windows 更符合移動端到 PC 端的過渡習慣，尤其是對年輕用戶和職場新人特別友好。雖然優勢很亮眼，但鴻蒙 PC 目前還得需要一個過渡期解決生態問題。過渡期的第一個點是先讓用戶 無縫切換，虛擬機 + 套殼。參考手機跑安卓應用的經驗，鴻蒙 PC 可能內置羽量級 Windows 虛擬機，專門用來運行 Office、CAD 這類剛需軟體，實測流暢度應該能滿足基礎使用。

第二點是持續加大力度培養原生生態。華為已經啟動鴻蒙 PC 開發者激勵計畫，每年投入資金，鼓勵廠商開發原生應用。目前 WPS、金蝶、用友等政企軟體已經完成首批適配，Adobe、Autodesk 等專業軟體廠商也在洽談中。最關鍵的是，鴻蒙 NEXT 生態的應用可以 「一次開發，多端運行」，開發者給手機做 APP 時，順手就能適配 PC 和平板，大大降低生態建設成本。

當年 Windows 靠壟斷統治 PC 三十年，現在華為用 「全場景互聯 + 國產化安全」 撕開一道口子，這註定是一場持久戰。