應對貿易緊張局勢 3成在陸德企擬加速在陸本土化

中國德國商會7日發布報告《快報調查：貿易衝突與商業信心》（Flash Survey：Trade Conflict & Business Confidence）顯示，75%受訪企業明確表示，其業務受到美國一系列對陸最新貿易政策的衝擊，同時有57%的企業坦言中國大陸對美反制措施也已對其產生影響。此外，有超過三分之一受訪企業加速在陸本土化以應對貿易緊張局勢。

澎湃新聞報導，中國德國商會華北及東北地區執行董事兼董事會成員歐陽利文（Oliver Oehms）對此強調，不容迴避的現實是，當前局勢仍令企業普遍感到不安，這種不確定性可能逐步傳導至投資決策層面，導致企業無論是對美國還是亞洲市場的布局都會趨於謹慎。

數據顯示，86%企業因貿易衝突升級受到整體影響；在貿易衝突所涉各類政策工具中，關稅對企業的衝擊影響居於首位，86%受訪德企表示受到關稅影響，其中76%企業受美國關稅影響，63%受中國大陸關稅影響。

對陸投資方面，50%企業計劃未來兩年增加投資，與2024年9月的51%基本持平，18%計劃減少投資；另有超三分之一受訪企業加速在陸本土化以應對貿易緊張局勢。顯示在陸德企投資戰略仍較為穩固。今年3月，在中國發展高層論壇年會上，賓士、BMW和德意志銀行等德國企業高管均表達了加碼大陸市場的意願。

中德關係方面，受訪企業呼籲德國新一屆政府對大陸採取更務實政策。66%企業希望德國新政府推動積極務實的對陸合作，52%認為改善德國國內對陸輿論有助於業務發展，40%認為政府高層盡早訪陸是關鍵支持。

報導指出，已有36家在陸德企日前聯合向即將上任的德國新政府提交建議書，提議新政府調整對陸政策，視中國大陸為夥伴而非「對手」。據《法蘭克福匯報》，該份建議書指出，德國要在經濟上保持重要地位，需對中國大陸加大投入，而非減少；企業呼籲新政府調整「去風險化」策略，並稱風險管理不能簡化為縮減對陸業務，更不能將技術競爭簡單理解為零和博弈」。