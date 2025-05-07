快訊

澎湖花火節開幕無人機表演挨轟掉漆 後續場次全取消

迪士尼插旗中東「融入阿聯式特色」 將在阿布達比打造第13座主題公園

道瓊早盤小漲近200點 投資人緊盯美中談判、Fed決策

聽新聞
0:00 / 0:00

應對貿易緊張局勢 3成在陸德企擬加速在陸本土化

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國德國商會7日發布報告《快報調查：貿易衝突與商業信心》，有超過三分之一受訪企業加速在陸本土化以應對貿易緊張局勢。（路透）
中國德國商會7日發布報告《快報調查：貿易衝突與商業信心》，有超過三分之一受訪企業加速在陸本土化以應對貿易緊張局勢。（路透）

中國德國商會7日發布報告《快報調查：貿易衝突與商業信心》（Flash Survey：Trade Conflict & Business Confidence）顯示，75%受訪企業明確表示，其業務受到美國一系列對陸最新貿易政策的衝擊，同時有57%的企業坦言中國大陸對美反制措施也已對其產生影響。此外，有超過三分之一受訪企業加速在陸本土化以應對貿易緊張局勢。

澎湃新聞報導，中國德國商會華北及東北地區執行董事兼董事會成員歐陽利文（Oliver Oehms）對此強調，不容迴避的現實是，當前局勢仍令企業普遍感到不安，這種不確定性可能逐步傳導至投資決策層面，導致企業無論是對美國還是亞洲市場的布局都會趨於謹慎。

數據顯示，86%企業因貿易衝突升級受到整體影響；在貿易衝突所涉各類政策工具中，關稅對企業的衝擊影響居於首位，86%受訪德企表示受到關稅影響，其中76%企業受美國關稅影響，63%受中國大陸關稅影響。

對陸投資方面，50%企業計劃未來兩年增加投資，與2024年9月的51%基本持平，18%計劃減少投資；另有超三分之一受訪企業加速在陸本土化以應對貿易緊張局勢。顯示在陸德企投資戰略仍較為穩固。今年3月，在中國發展高層論壇年會上，賓士、BMW和德意志銀行等德國企業高管均表達了加碼大陸市場的意願。

中德關係方面，受訪企業呼籲德國新一屆政府對大陸採取更務實政策。66%企業希望德國新政府推動積極務實的對陸合作，52%認為改善德國國內對陸輿論有助於業務發展，40%認為政府高層盡早訪陸是關鍵支持。

報導指出，已有36家在陸德企日前聯合向即將上任的德國新政府提交建議書，提議新政府調整對陸政策，視中國大陸為夥伴而非「對手」。據《法蘭克福匯報》，該份建議書指出，德國要在經濟上保持重要地位，需對中國大陸加大投入，而非減少；企業呼籲新政府調整「去風險化」策略，並稱風險管理不能簡化為縮減對陸業務，更不能將技術競爭簡單理解為零和博弈」。

德國 美國

延伸閱讀

台塑第2季營收雖受關稅、升值等負面影響 仍估將比上季成長

美晶片關稅公布前夕 台日半導體科技促進會成立

川普又要宣布什麼大事？ 謝金河：反正電影課100％關稅肯定是空包彈

印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零

相關新聞

A股半導體盈利王換人！設備廠北方華創勝中芯國際

去年A股半導體行業 「盈利王」 罕見易主，半導體設備廠北方華創以人民幣56億元淨利潤接替曾經的 「盈利王」 中芯國際。分...

京東618下周二率先預熱 淘寶聯手小紅書推跨平台無縫購物

大陸618購物節將至，電商大戰再開打。京東公布將於5月13日（下周二）晚間8時至5月28日，率先開啟心動購物季活動。

應對貿易緊張局勢 3成在陸德企擬加速在陸本土化

中國德國商會7日發布報告《快報調查：貿易衝突與商業信心》（Flash Survey：Trade Conflict & B...

美中關稅摩擦中概回流第一股 極氪擬從紐交所退市

吉利汽車7日宣布，計劃收購極氪已發行全部股份。吉利汽車目前持有極氪約65.7%的股份，如交易完成，極氪將與吉利汽車實現完...

大陸央行8日降政策利率 15日降準兩碼

為刺激經濟，中國人民銀行（中國央行）今天宣布，8日起，下調公開市場7天期逆回購操作利率0.1個百分點。15日起，下調金融...

盤前宣布降準等一系列政策利多 滬指收漲0.8%

陸股7日因為盤前大陸央行行長潘功勝宣布降準，及一系列利多消息刺激下，A股三大股指7日集體高開，但深成指、創指午後一度轉跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。