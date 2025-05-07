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京東618下周二率先預熱 淘寶聯手小紅書推跨平台無縫購物

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸618購物節將至，電商大戰再開打。京東公布將於5月13日（下周二）晚間8時至5月28日，率先開啟心動購物季活動。路透
大陸618購物節將至，電商大戰再開打。京東公布將於5月13日（下周二）晚間8時至5月28日，率先開啟心動購物季活動。路透

大陸618購物節將至，電商大戰再開打。京東公布將於5月13日（下周二）晚間8時至5月28日，率先開啟心動購物季活動。

阿里巴巴旗下淘寶天貓集團，則與小紅書深化戰略合作，打造「紅貓計劃」，可讓商家在小紅書筆記中嵌入淘寶天貓店舖的商品鏈接，跨平台購物。

京東表示，今年京東618開啟前，先於5月13日晚間8時發起心動購物季活動，持續至5月28日24時。另外，京東618將於5月31日晚上8時正式啟幕。

公司將整合「滿200減20神券」、「跨店滿減」等基礎遊戲，並推出六大驚喜日。

阿里巴巴旗下淘寶天貓集團則表示，這次合作首次實現小紅書種草到淘寶消費轉化的全鏈路打通，享受全程無縫的購物體驗。用戶可點擊嵌入在小紅書種草筆記中的商品鏈接，直接跳轉至淘寶app購買。

淘寶天貓指出，兩個平台2023年起試驗種草合作，透過衡量內容種草的表現，驗證由內容驅動的商業模式。去年，淘寶天貓商家在小紅書的種草筆記點擊率，年增20%，用戶互動率翻倍。

天貓 淘寶

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