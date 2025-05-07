大陸分析師評增量政策：抵關稅衝擊 爭美中談判籌碼

在美中關稅戰可望藉談判打破僵局之際，中國官方今天宣布刺激經濟的多項增量政策，中國股市則僅以小漲作收。有中國分析師認為，官方推出這一系列政策傳遞的是「以我為主的底線思維」，抵銷關稅戰衝擊，為美中談判爭取更多主動權。

另有分析師認為，包括降息在內的措施可降低企業和居民貸款利率，進而擴大投資和消費，有助於提振市場信心。而房貸利率日後還可能有更大幅度的調降，成為今年推動房市止跌回穩的關鍵。

香港經濟日報報導，中泰國際策略分析師顏招駿表示，自美國總統川普（Donald Trump）釋放期望美中關稅談判的訊號後，中美博弈出現了「局部突破」，標誌兩國博弈的重心將轉為「利益交換」。

顏招駿指出，目前美中關稅戰出現有望談判的進展，與2018年5月川普第1個任期內，中美針對貿易展開首輪談判前的「試探性對抗」相似，但兩國當前的博弈深度，更大於2018年的規模。

他提到，中國人民銀行今天推出「三箭齊發」的「政策組合拳」，明確傳遞出「以我為主的底線思維」，意在為談判爭取更多主動權。

顏招駿說，人行透過降準降息、科技債券風險分擔等工具，形成了「寬貨幣+定向信用」的組合，能抵銷美中關稅戰在中國產生的出口鏈現金流壓力。

他認為，人行設立的人民幣5000億元服務消費與養老再貸款，可精準支持受關稅衝擊的企業；至於金監總局宣示調整優化監管規則，調降保險公司股票投資風險因子，將有助於引入更多增量資金，與匯金平準基金形成（帶動股市上揚的）「共振」。

中新經緯報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，中國人民銀行這次降準降息主要有兩個作用，一是降低企業和居民貸款利率，增強銀行的放貸能力，擴大投資和消費；二是釋放了「強烈的穩增長信號」，有助於提振市場信心，穩住宏觀經濟走勢，並穩定就業大局。

王青認為，此次降息後，中國房貸利率還會有更大幅度的調降，這是今年推動房市止跌回穩的關鍵措施。降準降息無疑會有效地引導資本市場的預期，是當前市場「見效最快的利好（利多）」。

他提到，降準降息對穩定人民幣匯率也將發揮支撐作用。預料未來會有包括財政加力、促消費在內的新的增量政策推出，因此降息降準仍有空間。