快訊

印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

創意私房會員「北市男警」照片曝！派出所針孔偷拍 兩大過免職

嘉義輕軌中央埋單竟變卓揆口誤 嘉市府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸分析師評增量政策：抵關稅衝擊 爭美中談判籌碼

中央社／ 台北7日電

在美中關稅戰可望藉談判打破僵局之際，中國官方今天宣布刺激經濟的多項增量政策，中國股市則僅以小漲作收。有中國分析師認為，官方推出這一系列政策傳遞的是「以我為主的底線思維」，抵銷關稅戰衝擊，為美中談判爭取更多主動權。

另有分析師認為，包括降息在內的措施可降低企業和居民貸款利率，進而擴大投資和消費，有助於提振市場信心。而房貸利率日後還可能有更大幅度的調降，成為今年推動房市止跌回穩的關鍵。

香港經濟日報報導，中泰國際策略分析師顏招駿表示，自美國總統川普（Donald Trump）釋放期望美中關稅談判的訊號後，中美博弈出現了「局部突破」，標誌兩國博弈的重心將轉為「利益交換」。

顏招駿指出，目前美中關稅戰出現有望談判的進展，與2018年5月川普第1個任期內，中美針對貿易展開首輪談判前的「試探性對抗」相似，但兩國當前的博弈深度，更大於2018年的規模。

他提到，中國人民銀行今天推出「三箭齊發」的「政策組合拳」，明確傳遞出「以我為主的底線思維」，意在為談判爭取更多主動權。

顏招駿說，人行透過降準降息、科技債券風險分擔等工具，形成了「寬貨幣+定向信用」的組合，能抵銷美中關稅戰在中國產生的出口鏈現金流壓力。

他認為，人行設立的人民幣5000億元服務消費與養老再貸款，可精準支持受關稅衝擊的企業；至於金監總局宣示調整優化監管規則，調降保險公司股票投資風險因子，將有助於引入更多增量資金，與匯金平準基金形成（帶動股市上揚的）「共振」。

中新經緯報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，中國人民銀行這次降準降息主要有兩個作用，一是降低企業和居民貸款利率，增強銀行的放貸能力，擴大投資和消費；二是釋放了「強烈的穩增長信號」，有助於提振市場信心，穩住宏觀經濟走勢，並穩定就業大局。

王青認為，此次降息後，中國房貸利率還會有更大幅度的調降，這是今年推動房市止跌回穩的關鍵措施。降準降息無疑會有效地引導資本市場的預期，是當前市場「見效最快的利好（利多）」。

他提到，降準降息對穩定人民幣匯率也將發揮支撐作用。預料未來會有包括財政加力、促消費在內的新的增量政策推出，因此降息降準仍有空間。

中國人民銀行 分析師

延伸閱讀

大陸央行8日降政策利率 15日降準兩碼

印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零

盤前宣布降準等一系列政策利多 滬指收漲0.8%

佳世達陳其宏：台幣急升、關稅、印巴衝突讓獲利變數多

相關新聞

京東618下周二率先預熱　淘寶聯手小紅書推跨平台無縫購物

大陸618購物節將至，電商大戰再開打。京東公布將於5月13日（下周二）晚間8時至5月28日，率先開啟心動購物季活動。

大陸央行8日降政策利率 15日降準兩碼

為刺激經濟，中國人民銀行（中國央行）今天宣布，8日起，下調公開市場7天期逆回購操作利率0.1個百分點。15日起，下調金融...

中美經貿高層將會談 陸外交部：應美方請求舉行 反對濫施關稅立場不變

大陸外交部7日發布，大陸國務院總理何立峰，將於5月9至12日訪問瑞士，期間與美方舉行會談。大陸外交部發言人林劍於下午的例...

盤前宣布降準等一系列政策利多 滬指收漲0.8%

陸股7日因為盤前大陸央行行長潘功勝宣布降準，及一系列利多消息刺激下，A股三大股指7日集體高開，但深成指、創指午後一度轉跌...

美中經貿高層將會談 陸：應美方請求舉行

中國國務院副總理何立峰將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。中國外交部發言人林劍今天對此表示，美...

受美科技管制…資策會：陸高階產品、先進製程受限 短期難突破

資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問兼主任彭茂榮7日表示，美國仍持續加強對大陸科技管制，半導體尤其是重點，因此大陸高階...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。