港府邀「杭州六小龍」科技企業赴港設立業務

香港當局已邀請中國大陸「杭州六小龍」等先進人工智慧（AI）科技企業來港設立業務。相關官員今天表示，港府正持續追蹤進度，期望盡快落實相關企業來港落戶。

香港創新科技及工業局長孫東今天以書面答覆立法會議員質詢時說，為主動對接中國發展戰略，推動科技創新和產業創新，過去兩年多來，港府一直循「香港創新科技發展藍圖」所訂立的頂層設計，一方面著力培育本地創科初創企業，另一方面積極吸引企業來港落戶，充分發揮香港在「一國兩制」下的獨特優勢。

孫東透露，行政長官李家超日前率團訪問浙江時，邀請了「杭州六小龍」等創科企業來港發展，鼓勵企業利用香港優勢，積極拓展海外業務。

他說，該局正進一步跟進這些合作機會，希望早日成事。

孫東表示，除了培育本港創科初創企業外，港府也積極協助大陸企業「走出去」、把海外資源「引進來」，致力扮演好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，藉此為香港創科發展帶來新機遇。

他並說，香港的科技初創企業已由2014年約1000家增加至去年接近4700家，反映了香港創科生態日趨蓬勃。

所謂的「杭州六小龍」，是指總部設在杭州的6家科技公司，包括深度求索（DeepSeek）、遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技、群核科技。