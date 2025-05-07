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大陸央行8日降政策利率 15日降準兩碼

中央社／ 上海7日電
中國人民銀行（大陸央行）7日宣布，8日起，下調公開市場7天期逆回購操作利率0.1個百分點。15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。（中新社）
中國人民銀行（大陸央行）7日宣布，8日起，下調公開市場7天期逆回購操作利率0.1個百分點。15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。（中新社）

為刺激經濟，中國人民銀行（中國央行）今天宣布，8日起，下調公開市場7天期逆回購操作利率0.1個百分點。15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。

新華社報導，人行表示，為實施好適度寬鬆的貨幣政策，加力支持實體經濟，從8日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.5%調整為1.4%。公開市場14天期逆回購和臨時正、逆回購的操作利率繼續在公開市場7天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度保持不變。

人行行長潘功勝今日稍早在國新辦新聞發布會上表示，下調政策利率0.1個百分點，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下行約0.1個百分點。

中國人民銀行同時還宣布，自15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。

潘功勝說，降準0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元），整體存款準備金率平均水準將從原來的6.6%降低到6.2%。

此外，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率從目前的5%調降為0%。他表示，這兩類機構直接面向汽車消費、設備更新投資等領域提供金融支持，降低存款準備金率後，將有效增強這兩類機構面向特定領域的信貸供給能力。

中國人民銀行 實體經濟

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