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盤前宣布降準等一系列政策利多 滬指收漲0.8%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
展望5月，陸股市場中期或將繼續處於震盪格局。圖為今年4月14日，一名婦女帶著一個男孩路過位於廣東深圳的深圳證券交易所。（法新社資料照）
展望5月，陸股市場中期或將繼續處於震盪格局。圖為今年4月14日，一名婦女帶著一個男孩路過位於廣東深圳的深圳證券交易所。（法新社資料照）

陸股7日因為盤前大陸央行行長潘功勝宣布降準，及一系列利多消息刺激下，A股三大股指7日集體高開，但深成指、創指午後一度轉跌。截至收市，滬指漲0.8%，報3,342點；深成指漲0.22%，報10,104點；創指漲0.51，報1,996點。

港股方面，港股7日高開507點，開報23,169點，重上2萬3，然而之後升幅收窄，恒指下午收報22,709點。

A股類股上，軍工裝備、成飛概念、種植業與林業類股漲幅居前，影視院線、遊戲、華為盤古類股跌幅居前。個股漲多跌少，滬深京三市超3,200股走升，7日成交逾人民幣1.5兆元。

港股中的電氣設備、國防軍工、房地產投資、煤炭、銀行等行業類股領漲。港股金融ETF、香港證券ETF等漲超2%。

大陸證監主席吳清7日參加國新辦新聞發布會時表示，全力鞏固市場回穩向好的勢頭，動態完善應對各類外部風險攻擊的工作預案，全力支持中央匯金公司發揮類平準基金作用。

證券時報報導，中信建投證券表示，展望5月，市場中期或將繼續處於震盪格局，但短期風險偏好呈現邊際改善跡象，或推動市場風格階段性轉向成長。短期重點關注科技成長與服務消費。

興業證券指出，無論是對A股還是港股，都要積極以樂觀來對待，內資將會成為大陸資本市場重估的真正中流砥柱，可逢低布局戰略性資產，如科技、新消費、黃金軍工。

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