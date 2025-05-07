美中經貿高層將會談 陸：應美方請求舉行

中國國務院副總理何立峰將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。中國外交部發言人林劍今天對此表示，美方近期不斷表示，希望與中方進行談判，這次會談是應美方請求舉行的。

中國外交部今早宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9日至12日訪問瑞士，訪問期間何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人貝森特舉行會談。這被外界普遍視為美中可望打破關稅戰僵局之舉。

據央視新聞報導，在今天的中國外交部例行記者會上，林劍表示，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。同時中方也多次說過，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上。

他說，任何形式的施壓、脅迫，對中國都是行不通的。中方將堅定維護自身的正當利益，維護國際的公平正義。