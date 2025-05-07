受美科技管制…資策會：陸高階產品、先進製程受限 短期難突破

資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問兼主任彭茂榮7日表示，美國仍持續加強對大陸科技管制，半導體尤其是重點，因此大陸高階產品和先進製程仍受限，短期應無法突破。

彭茂榮在資策會產業情報研究所（MIC）7日所舉辦的第38屆MIC FORUM Spring「AI無界AI Boundless」研討會上指出，美國的目的是遲滯大陸科技發展、爭奪全球科技話語權。

彭茂榮觀察到，美國從2022年起提出多次管制措施，以限制大陸取得對科技及軍事等優勢至關重要之先進晶片和先進設備，且持續更新管制內容來填補漏洞，並確保管制有效性。

但彭茂榮認為，大陸會設法突圍先進製程，並聚焦投入於成熟製程、特殊製程、異質整合。

彭茂榮也點出，美中對抗下，大陸半導體市場比重滑落，美國比重上升，「大陸半導體市場自給率仍低，才20%，必須靠國外進口，因此商機不可忽視。」

資策會產業情報研究所資深產業顧問兼所長洪春暉指出，關稅壁壘提高企業營運成本，也迫使供應鏈尋求替代生產基地，加上全球各地政府積極吸引半導體投資，產業布局策略出現變化，進一步增添全球市場的不確定性與波動性。

資策會產業情報研究所產業顧問兼副主任李建勳認為，川普2.0再次促發供應鏈遷徙潮，尤其短期輸美市場產品產能將加速移出大陸， 中長期需視美國半導體及衍生產品關稅結果再行考量。