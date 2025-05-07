陸央行降準「大禮包」為何此時落地？分析：關稅談判之際穩預期

大陸外交部7日凌晨公布，大陸國務院副總理何立峰即將出訪瑞士，期間與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。隨後大陸央行行長潘功勝宣布降準0.5個百分點，下調政策利率0.1個百分點。分析師稱，在中美談判前，先公布境內刺激政策，掌握談判自主權。

香港經濟日報報導，中航信託宏觀策略分析師劉長江分析指，這次一攬子政策是配合何立峰的瑞士之行。在中美兩國瑞士談判進行前，先公布境內刺激政策，給美國施加壓力。談得攏，就談；談不攏，靠境內政策自力更生。

劉長江指出，這樣可以避免在談判期間被美國威脅。公布中美會談的消息的同時，境內就公布政策，先行一步，掌握談判的自主權。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，整體政策組合拳力度誠意都足夠，預計市場反饋積極，對穩市場穩預期效果顯現，但對增長貢獻還需要財政支持來配合。在對美談判前，當然要先對內力度足夠，談判才能持久戰。