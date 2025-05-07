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印度農藥被課反傾銷稅 北京：損害利益必有反制

中央社／ 台北7日電

中國商務部宣布即日起對原產於印度農藥氯氰菊酯（Cypermethrin）加徵反傾銷稅，稅率為48.4%至166.2%。央媒評論援引美中關稅戰背景，強調對於損害中國利益行為必有直接反制。

中國商務部表示，去年5月7日對印度氯氰菊酯進行反傾銷立案調查，調查機關最終認定，原產於印度氯氰菊酯存在傾銷，導致中國國內氯氰菊酯產業受到實質損害；今年5月7日起徵收反傾銷稅，稅率為48.4%至166.2%，期限5年。

氯氰菊酯在台灣使用譯名賽滅寧。氯氰菊酯為一種農藥，應用在農業、衛生等領域，用於生產高效氯氰菊酯、殺蟲劑等，主要效果在於棉花、果樹、蔬菜、煙草、玉米、花卉等害蟲防治。

央視轄下新媒體「玉淵譚天」7日對於中國政府對印度氯氰菊酯加徵反傾銷稅發表評論。

評論表示，對於某些國家的不公平貿易行為，中國政府必將採取相應措施，維護國內產業利益；在全球應對美國關稅關鍵時刻，中國不允許其他國家以損害中國利益方式當籌碼、做交易，「中國對這種行為的不滿，會直接反映在實際行動上」。

評論直指最終裁定對印度氯氰菊酯加徵反傾銷稅是為了「以儆效尤」，這是對於印度宣布對於部分進口鋼鐵加徵12%臨時關稅的回擊，也是對於美國副總統范斯（JD Vance）訪問印度有要求「選邊站」意味的回應。

評論提到，在最終裁定釋出前，印度在4月21日宣布對部分進口鋼鐵徵收12%臨時關稅，中國為主要被徵收對象，影響約美金10.6億元（約新台幣300.6億元），范斯也在當天訪問印度，印度的舉動「很可能是為了迎合美國打擊中國製造業」。

評論指出，范斯訪問印度期間提到美印安全合作與今年的「四方安全對話」（Quad），可見美印探討議題不僅限於關稅，美國在其他領域要求印度明確站隊意圖明顯，「不得不令人懷疑，個別國家是否要以損害中國利益的方式遞交投名狀」。

評論強調，力求透過和平對話解決問題，如果執意挑釁或損害中國利益，將毫不猶豫地採取強硬手段堅決維護自身權益，「這次對印度採取反制，就是要告訴印度，不要再執迷不悟」；對於其他有類似心思的國家，這也是一個訊號。

印度 反傾銷 美國

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