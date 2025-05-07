大陸央行逾半年後再次降準降息 明確貨幣寬鬆立場應對關稅衝擊

面對關稅可能帶來的潛在衝擊，大陸央行行長潘功勝7日在金融發布會上表示，將把7天期逆回購利率從1.5%下調至1.4%，並下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，預計降準將向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元），透過加大貨幣刺激力度以支持經濟。

分析師預計下半年大陸央行還會繼續實施降息降準，估計全年政策性降息幅度會達到0.6個百分點，降幅較2024年擴大0.3個百分點，全年降準幅度將達到1個百分點。

彭博報導， 潘功勝表示，將下調結構性貨幣政策公布利率0.25個百分點等措施。在潘功勝講話之際，離岸人民幣縮減漲幅、國債價格小幅上漲。

報導指，中美高級官員本周末將開啟貿易談判，但關稅前景的不確定性依舊。關稅對大陸經濟的挑戰可能在5月數據中進一步體現，這代表決策者亟需加大刺激力度、提振信心，並實現今年的成長目標。上月末的中共中央政治局會議已再度重申「適時降準降息」。

廣州日報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青，預計下半年大陸央行還會繼續實施降息降準，估計全年政策性降息幅度會達到0.6個百分點，降幅較2024年擴大0.3個百分點，全年降準幅度將達到1個百分點，降幅與2024年相當，而且後續大陸央行有可能恢復公開市場國債淨賣入，替代降準向銀行體系注入長期流動性。